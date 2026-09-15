Mariona Ortiz: "Las generaciones que vienen tienen muchísimo talento, van a dar muchísimas alegrías"

Archivo - La base española Mariona Ortiz atendiendo a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Municipal Triangulo de Oro previo al Mundial de Berlín. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española femenina de baloncesto Mariona Ortiz destacó que las generaciones que vienen tienen "muchísimo talento" y que van a dar "muchísimas alegrías" al deporte nacional, además de valorar que el Casademont Zaragoza haya mantenido el núcleo de la plantilla para esta temporada 2026-27.

"Creo que las generaciones que vienen lo hacen con muchas ganas y vienen con muchísimo talento, y eso se nota. Además, ahora que está muy de moda, tienen muchísima aura. Es bueno que haya mucha gente que se siga sumando porque creo que van a dar muchísimas alegrías", valoró este martes Mariona Ortiz en la presentación de la temporada 2026-27 de la Liga Femenina Endesa.

Y es que recién aterrizada de Berlín, donde se disputó el Mundial de en el que el combinado nacional consiguió la medalla de bronce, Ortiz, que se mostró "muy feliz", reconoció que "todavía no ha podido asimilar" este éxito.

Ahora, la catalana afronta "con mucha energía y con una carga emocional muy buena" el arranque de temporada del Casademont Zaragoza, con el que disputará el fin de semana del 26 al 28 de septiembre la Supercopa Femenina Endesa. "También estoy ilusionada con la plantilla, porque hemos mantenido un gran núcleo de jugadoras, que es algo que tenemos a favor. A ver cómo se acoplan las demás, pero espero que tengamos un año muy positivo", valoró Ortiz.

Asimismo, la base de 34 años consideró importante que el equipo haya mantenido ocho jugadoras para este arranque de temporada. "Creo que parte del trabajo ya viene hecho y será mucho más fácil coger hábitos y acoplar a las demás. Eso es un tiempo, puede ser más o menos, pero creo que todas las jugadoras vienen con muchas ganas, saben de dónde vienen y están preparadas para luchar", aseguró sobre las nuevas jugadoras del club aragonés.

Así, también destacó que el nivel de la Liga Endesa Femenina "sigue subiendo". "El Azulmarino viene de subir, pero ha dado un golpe sobre la mesa con la plantilla que ha hecho. Es positivo tener equipos con plantillas tan buenas. Eso significa que el baloncesto femenino está creciendo", añadió.

Sobre la decisión de presentar las temporadas de baloncesto masculino y femenino el mismo día, Ortiz destacó que esta medida da "más visibilidad a las dos ligas". "Es recíproco y una apuesta positiva e inclusiva", concluyó.