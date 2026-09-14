Iyana Martín entra en el Mejor Quinteto del Mundial

Iyana Martin presiona a Chelsea Gray durante el Estados Unidos-España del Mundial 2026 - Andreas Gora/dpa

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven base española Iyana Martín vio premiada su gran actuación siendo incluida en el 'Mejor Quinteto' del Mundial de Baloncesto que concluyó este domingo en Berlín, un cinco liderado por la pívot estadounidense Breanna Stewart siendo elegida como 'MVP' del torneo.

La jugadora asturiana de 20 años fue elegida entre las cinco mejores de este Campeonato del Mundo donde ha brillado y ha liderado a la selección hacia la conquista de la medalla de bronce. La ovetense acabó el torneo con 17,5 puntos por partido, además de encabezar las estadísticas del equipo en asistencias (4,2) y robos (2,2).

El 'MVP' del Mundial fue para Breanna Stewart, que hizo historia al ser la primera en ganar dos veces este galardón tras haberlo logrado hace ocho años en la cita celebrada en Tenerife y después de tener una valoración de eficiencia media de 18,8, tras promediar 12,8 puntos, 7,3 rebotes y 2,8 asistencias por partido.

El resto del 'Mejor Quinteto' estuvo compuesto por la estadounidense Jackie Young, la también estadounidense pero nacionalizada francesa Gabby Williams, que fue la tercera máxima anotadora del campeonato con 18,7 puntos por choque, y la alero alemana Leonie Fiebich