Iyana Martín: "No me esperaba el impacto que he tenido y jugar tanto"

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de baloncesto Iyana Martín, que completó su primer año como profesional a un gran nivel en Perfumerías Avenida y que ahora se prepara para jugar el Eurobasket con España, tiene claro que para ella "sería un sueño" formar parte de la lista final de España para el torneo continental, última temporada de una campaña en la que no se esperaba "jugar tanto" ni tener "el impacto" que ha tenido.

"Estamos en una lista preseleccionadas, no hay nadie fijo, entonces mi objetivo es que me seleccionen. Para mí, ya sería un sueño el hecho de poder estar entre las 12. Es mi primer año, lo pienso y se me pone la piel de gallina", aseguró Martín en una entrevista concedida a Europa Press.

Y a partir de ahí, si tiene "la oportunidad de estar en el Eurobasket", la directora de juego asturiana de 19 años dará su "cien por cien" como está haciendo ya "entrenando". "Disfrutaré mucho porque al final es baloncesto y es el máximo nivel que a mí me gusta", admite.

La base de Perfumerías Avenida lleva solo un año como jugadora profesional, en el que ha disputado más partidos que nunca, algo que ha hecho que terminara "muy cansada" la campaña. "El año pasado jugaba en Liga Femenina 2 y jugué 24 partidos y este año ronda los 50. Entonces lo he notado físicamente, pero he tenido dos semanas para descansar y volver a encontrarme fresca para venir a la selección y ahora estoy bien", subrayó.

"Estoy contenta con mi temporada, no me esperaba el impacto que he tenido y jugar tanto. He aprovechado las oportunidades que me han dado y los premios están muy bien, pero siempre digo que esto no tiene que ser algo que me obsesione ni en lo que pensar constantemente. Si viene, viene y si no, pues a trabajar igualmente", reconoció Iyana Martín, recordando los premios que recibió esta temporada, como jugadora revelación de la Liga Femenina y mejor jugadora joven de la Euroliga.

Cuestionada sobre el relevo generacional que está llevando a cabo la selección, la jugadora asturiana explicó lo que pueden aportar las jóvenes al grupo. "Si estamos aquí es por algo, cada una puede aportar su mejor versión. Lo que no podemos aportar las jugadoras jóvenes de experiencia, de conocimiento, de años de juego que tienen otras jugadoras, lo podemos aportar en trabajo, en ganas de aprender, de hacer las cosas bien, de venir cada día a intentar ser un poquito mejor y de intentar como grupo sacar lo mejor posible como sea", recalcó.

Por último, Iyana Martín dejó claro cuál es el objetivo de la selección española en este Eurobasket. "Yo creo que es ganar, como siempre. España si no gana, lucha por ganar y siempre estamos ahí tanto en categorías inferiores como en la absoluta. El objetivo es ganar, pero sobre todo sentirnos equipo, porque para ganar tenemos que sentirnos un equipo y trabajar. Espero subirnos al podio", finalizó.