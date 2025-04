Izan Almansa: "Espero que me seleccionen en la segunda ronda del 'draft' y aprovechar mis oportunidades"

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven ala-pívot español Izan Almansa mostró este jueves su esperanza de que le seleccionen "en la segunda ronda" del próximo 'draft' de la NBA y a partir de ahí "aprovechar" sus "oportunidades", aunque no tomará ninguna decisión hasta que acabe todo este proceso, mientras que reconoció lo positivo que ha sido en todos los sentidos jugar en Australia con los Perth Wildcats para ser "mejor jugador" y verse "más cerca" de sus "sueños".

"Me voy a presentar al 'draft' y cien por cien iré. Veremos qué pasa y en qué equipo juego, quizás ahora ya no tengo franquicia favorita y quizás me gusten los Knicks o cualquier equipo, pero eso es lo de menos", afirmó Almansa en una rueda de prensa en las instalaciones de UNIVERSAE en Murcia, institución docente de la que es embajador y donde está cursando sus estudios de Administración y Finanzas.

El jugador viajará próximamente a los Estados Unidos para "hacer básicamente 'workouts' con los equipos". "Quizás entrenar en algún periodo tú solo, pero básicamente con los equipos y luego el Combine. Espero que quizás me selecciones en la segunda ronda y a partir de ahí poder aprovechar mis oportunidades", explicó.

De todos modos, recordó que el número once del año pasado, el lituano Matas Buzelis, ha jugado este año en la Liga de Desarrollo (G-League). "Creo que jugar ahí es sin duda una posibilidad y a partir de ahí también tener posibilidades en la NBA creo que sería una opción realista", apuntó.

Tampoco escondió el murciano que fuese "quizás una opción" jugar en Europa si no encuentra una buena opción en los Estados Unidos. "Ahora estoy centrado en ir al 'draft' y en ese proceso. Y cuando acabe eso ya veremos a ver dónde estamos y qué hacemos", zanjó.

En este sentido, Almansa no olvida que "el año pasado" sí que se había planteado otra opción que no fuese la NBA, pero que este "no". "Ya cuando tomé la decisión el año pasado de no presentarme al 'draft' al final ya había decidido presentarme al de este año. Creo que he mejorado este año y aunque los números no lo muestran, porque realmente el año pasado los tuve mejores, me veo mucho mejor jugador, mucho más maduro y mucho más preparado. Creo que ir a Australia ha cumplido la misión que quería", celebró el ala-pívot.

El 'MVP' del Mundial Sub-19 de 2019 cree que puede encajar bien en la NBA porque se ve como "un jugador bastante versátil que puede hacer un poco de todo". "Ahora estoy añadiendo el tiro de tres para intentar ser lo más versátil posible. Quiero poder hacer un poco de todo para poder ayudar a mis compañeros en todo y aportar un poco en defensa, en ataque, en rebotes, en puntos, en lo que se necesite e incluyendo también el tiro de tres", puntualizó.

"Quiero seguir mejorando mi capacidad para lanzar de tres, para que eso me dé la posibilidad de jugar también en las dos posiciones más alejadas del aro y seguir poniéndome fuerte, trabajando en el gimnasio y sin perder las cualidades que tengo para jugar más cerca del aro", añadió al respecto.

Además, el español, que ya ha debutado con la selección española Absoluta de la mano de Sergio Scariolo, también dejó claro que querrá "ir siempre" con el combinado nacional pese a que pueda estar en la NBA. "Si el equipo en el que estoy me lo permite, yo iré encantado", aseveró el ala-pívot.

"SOY MEJOR JUGADOR QUE CUANDO ME FUI A AUSTRALIA"

Este ya pasó por la G-League, en las filas del Ignite, donde le costó "un poco los primeros meses" para posteriormente ir "mejorando y entendiéndolo un poco mejor", y recalcó la buena experiencia que ha sido jugar en Australia en las filas del Perth Wildcats. "Sin duda, creo que soy mejor jugador que cuando me fui y he crecido mucho también como persona. También, al tener a mi familia ahí me ha ayudado mucho, así que irme allí ha sido una muy buena decisión", resaltó.

"Me ha cambiado bastante la vida el irme a Australia y creo que me veo más cerca de mis sueños porque he mejorado muchas de las cosas que tenía que mejorar y estoy bastante contento con mi trabajo, aunque aún queda mucho", prosiguió Almansa.

Al murciano se le ha hecho "bastante largo" y ya tiene "ganas de que se acabe". "Por un lado, porque el año pasado, después de no presentarme al 'draft', quizás tenía esa espina clavada. No tuve vacaciones ni paré de entrenar en ningún momento y luego enganché con el Sub-20 y ya me fui a Australia, pero creo que ha merecido la pena", expresó.

Otro gran cambio ha sido "mentalmente". "He madurado mucho y me ha servido para crecer y experimentar dos culturas tan diferentes como pueden ser Ignite y Australia. Me ha servido para saber adaptarme a muchos sitios rápidamente y creo que eso es bastante bueno", manifestó sobre sus dos experiencias lejos de casa, que le han endurecido porque le han obligado "a ser duro". "Si tú no te cuidas y aprendes a hacerlo, no puedes competir en esos niveles", aclaró.

En cuanto a la presión por ser uno de los líderes de una generación que puede relevar a la más dorada del baloncesto español, confesó que la lleva "bien". "No noto que haya cambiado nada. Tras ganar el 'MVP' del Mundial o ciertas cosas que han pasado en mi vida, no me levanto al día siguiente y me noto como que tengo poderes o algo, me veo igual que el día siguiente y para mí es como que se me hace fácil porque al final y cabo es lo que hago cada día", advirtió.

Finalmente, preguntado por referentes, Izan Almansa no dudó en decir a Pau Gasol al que admira "mucho". "Y de los que me guste su juego, me ha gustado (Nikola) Jokic y también me gusta cómo juega Pascal Siakam. Y de Euroliga, por ejemplo, Jabari Parker", sentenció el ala-pívot español.