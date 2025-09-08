Jabari Parker, sobre su etapa en el Barcelona: "Fue un sueño hecho realidad"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot estadounidense Jabari Parker, jugador del Partizán de Belgrado desde este verano tras salir del Barcelona, afirmó este lunes que su etapa en el equipo azulgrana fue "un sueño hecho realidad" y que está "en deuda" con el club que preside Joan Laporta, aunque fue suya la decisión de abandonar el equipo para firmar con el conjunto serbio porque quería "un cambio".

"El Barcelona me dio la oportunidad de irme, fue mi decisión. No tuve problemas con la organización; les respeto mucho y estoy en deuda con ellos. Fue maravilloso. No fue una mala experiencia, fue un sueño hecho realidad", expresó el norteamericano en declaraciones para 'Basketball Sphere' recogidas por Europa Press.

Parker aseguró que la exigencia en el Barça "no se trataba solo de llegar a los play-offs", ya que querían "ganar trofeos", aunque en sus dos temporadas como azulgrana solo pudo levantar la Liga Catalana y no llegó a disputar la 'Final Four' de la Euroliga. "No quiero decir que dejé el club por amargura, simplemente quería un cambio y jugar en el Partizan, con estos jugadores", apuntó.

Su ex compañero en el Barça, el base Kevin Punter, fue importante en su decisión de firmar por el club serbio. "Me encanta. La forma en que habló tan bien de este entorno me dio una idea más clara de todo. Por supuesto, me encantaría volver a jugar con él, pero en este momento, quería el Partizan porque con este grupo de chicos siento que podemos ganar el título de la Euroliga. No le quito nada al Barcelona, pero necesitaba este reto", continuó el ala-pívot.

Por último, también habló sobre su nuevo entrenador en el Partizán, el también serbio Zeljko Obradovic, que le "llamó" para fichar por el equipo de Belgrado y del que tiene la impresión de que "sacará lo mejor" de él. "He oído que siempre está ahí para tender la mano a los jugadores. Me recuerda a los que me entrenaron en la universidad y en el instituto. Me recuerda a mi padre. Me gusta ese tipo de enfoque porque es exactamente lo que necesito", concluyó Parker.