Jaime Fernández, 'Jugador de la Jornada' 8 de la Liga Endesa

Publicado 12/11/2018 0:29:57 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Unicaja de Málaga Jaime Fernández ha sido designado 'Jugador de la Jornada' 8 de la Liga Endesa, después de liderar la victoria de su equipo (78-72) sobre el Cafés Candelas Breogán con 35 créditos de valoración.

El madrileño logró el primer MVP de su carrera tras una jornada en la que pasó además a ser el jugador más valorado de la liga con 21,2 de promedio. Jaime firmó este domingo 24 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y 1 recuperación.

"Me están saliendo muy bien las cosas. Es todo fruto de la constancia, del trabajo en verano, de ir a entrenar cada día con ambición. Pero cuando la pelotita no entre, también estoy preparado para ayudar al equipo lo mejor que pueda", dijo.

"He estado cómodo en la pista. He podido ayudar al equipo anotando tras bote y asistiendo. Llevo un tiempo actuando de base, pero intento mantener la esencia de mi juego, a pesar de que reemplazo a un jugador como Alberto (Díaz) que es muy diferente a mí. Yo sigo siendo agresivo. Estoy contento con el partido que he hecho y la victoria, pero, eso sí, ojalá Alberto pueda volver cuanto antes", añadió.