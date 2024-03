Jaime Pradilla extiende su contrato con el Valencia Basket hasta 2027

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket anunció este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot internacional español Jaime Pradilla para renovar su contrato y extenderlo por tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2027.

El jugador aragonés entró recientemente en el 'Top 20' de partidos disputados con la camiseta del conjunto valenciano, con 218, y el club 'taronja' destacó que "dentro de un crecimiento exponencial curso tras curso, esta temporada ha subido sus prestaciones en la eficacia en el tiro de dos puntos y especialmente en su contribución al rebote, lo que le está permitiendo hacer sus mejores números de siempre en la Euroliga".

Pradilla llegó al Valencia Basket en julio de 2020 procedente del Casademont Zaragoza, donde había sobresalidos en todas las etapas de formación y en cuyo primer equipo debutó con tan sólo 17 años en la campaña 2018-19.

Este curso está en sus mejores cifras de eficacia en el tiro de dos tanto en la Euroliga (64,4 por ciento) como en la Liga Endesa (69,8) y también ha subido significativamente su aportación en el rebote (3,3 en Liga Endesa y 3 en Euroliga) para una tarjeta global este curso de 3,8 puntos y 3,2 rebotes para 5,8 de valoración.

"Estoy muy contento por la confianza que me da el club y me da toda la gente todos los días, y de poder seguir en este gran club y en esta gran ciudad que me da todo su apoyo todos los días", celebró Pradilla en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

El internacional recordó que lo que buscaba al llegar a la capital del Turia con 19 años "es ir creciendo poco a poco". "Sabía que era un paso muy grande, pero también que con trabajo y esfuerzo podría cumplir uno de mis sueños. Agradecido al club por confiar en mí, por ayudarme a seguir creciendo", subrayó.

"El equipo está bien, con ánimos. Demostramos contra el Barça que tuvimos muy buenos minutos, pero es verdad que en la segunda parte tuvimos ahí un pequeño bajón. El equipo está con ganas, tiene hambre por todo y tiene esas ganas por estar en lo más alto de la Liga Endesa, que es muy importante para nosotros, y de pelear para intentar estar en ese 'Playoff' o 'Play-In' de la Euroliga", recalcó.