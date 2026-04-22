Japón y Francia organizarán los Mundiales femenino y masculino de baloncesto de 2030 y 2031

Archivo - Balón de baloncesto durante el Mundial femenino de 2022 en Sídney (Australia). - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Japón y Francia serán las sedes de las Copas del Mundo femenina y masculina que se disputarán en 2030 y 2031, respectivamente, según informó este jueves la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en redes sociales.

"La Junta Central de la FIBA ha asignado los derechos de organización de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2031 a Francia", anunció la entidad en su perfil de 'X', donde avanzó que tres ciudades galas -Lille, Lyon y París- acogerán el Mundial del 29 de agosto al 14 de septiembre de 2031, con una fase final que se disputará en la capital francesa.

La edición en Francia -la primera en Europa desde que se celebró en España en 2014- será la próxima después de la que se va a disputar el próximo año en Catar, que acogerá el campeonato del 27 agosto al 12 de septiembre de 2027, con 32 selecciones participantes.

Mientras que la FIBA también asignó los derechos de organización del Mundial femenino de baloncesto de 2030 a Japón. En este caso, será la capital, Tokio, la sede del torneo que se celebrará del 26 de noviembre al 8 de diciembre de ese año.

Así, el Mundial femenino volverá a Asia 28 años después, cuando en 2002 China organizó este torneo que se disputa desde 1953. Este año 2026 se llevará a cabo en Berlín (Alemania), del 4 al 13 de septiembre, con la selección española enfrentándose a Alemania, Japón y Mali en su grupo.