Jasikevicius: "Estamos ilusionados, empieza todo de cero"

BARCELONA, 16 Feb.

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que pese a conquistar la Copa del Rey en tres de las últimas cuatro ediciones, incluida la de 2021, el viernes "empieza todo de cero" y se miden a un BAXI Manresa que les ha ganado en dos ocasiones esta misma temporada, por lo que tendrán que salir "enchufados" para hacerles frente.

"Estamos ilusionados con esta Copa, es un título. Llegamos en un momento más o menos bueno. Pero el viernes por la noche empieza todo de cero, se trata todo como una final porque después del viernes ya no exista nada, para nosotros. Ojalá empecemos con victoria", valoró en rueda de prensa.

Con tiempo para preparar el partido y algo de descanso, el equipo blaugrana ha trabajado el físico para intentar igualar al del Manresa. "Quedan dos entrenos, empezaremos a pensar en el Manresa. Hay que tener mucha concentración y humildad cuando juegas contra un equipo que ya te ha ganado dos veces", rememoró 'Saras'.

Pero cree que el Manresa no solo les puede ganar a ellos, sino a "todo el mundo". "Hablamos de un proyecto muy sólido, con mismo entrenador y dirección por mucho tiempo. Saben exactamente a qué juegan, tienen un ritmo muy alto y tiran diez veces más a canasta. Sus puntos de contraataque y rebotes, tienen un promedio de 15 rebotes de ataque que dan 15 tiros más, es una barbaridad", destacó del rival.

El técnico blaugrana piensa en la Copa como en "un esprint de 40 minutos". "Si tienes suerte y estás mejor para ganar debes olvidarlo y mentalizarte en el rival que viene. Es saber adaptarse muy rápido, porque no hay entrenos. Tienes que recuperar el cuerpo y preparar un partido que puede ser totalmente diferente al anterior. Depende mucho de los jugadores, de su recuperación física y mental, sobre todo", argumentó.

Por último, halagó a Pedro Martínez, técnico del equipo del Bages. "Es uno de mis entrenadores favoritos, nos llevamos muy bien. Aprecio mucho su manera de ver el baloncesto, vi cursos suyos de cómo preparar entrenamientos. Me gustan muchas cosas suyas y he aprendido mucho de él. Su éxito no me sorprende nada, sus equipos hacen buen baloncesto", se sinceró.

Por su parte, el capitán Pierre Oriola regresa al equipo tras dos meses lesionados y lo hace con ilusión y dispuesto a ayudar en lo que haga falta. "Ayer fue mi primer entrenamiento, después de dos meses. Estoy preparado para cualquier cosa, desde animar al equipo a salir a hacer faltas si el equipo lo necesita, para cualquier cosa estaré preparado", aseguró.

"Es una de las Copas más exigentes. Llegamos en buen momento, pero el Manresa es un hecho y una realidad que es equipo capaz de todo. Ilusionado, sí, por poder disputar otro título con este club. De poder volver con mis compañeros y entrenar. Y todos estamos ilusionados de poder conseguir otro título pero todo pasa por comenzar bien y ganarnos el viernes el derecho de seguir jugando el sábado", valoró el ala-pívot.