Jasikevicius: "No hemos sido duros, por eso hemos perdidos"

Publicado 09/01/2020 23:26:26 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius, hizo especial hincapié en que no fueron lo suficiente "duros" para evitar la derrota (88-82) ante el Real Madrid este jueves en la jornada 18 de la Euroliga, aunque no se marchó "muy descontento".

"Nosotros hemos peleado bastante bien, al final nuestros errores tácticos no nos dejaron dar un salto en el partido y ponernos por delante en el marcador. No estoy muy descontento con el partido nuestro pero estamos regalando mucho, si regalas muchos al Real Madrid es muy difícil ganar aquí", indicó en rueda de prensa.

El preparador de los lituanos destacó esa faceta agresiva que le faltó, aunque pelearon hasta el final. "17 faltas es demasiado poco, tenemos que hacer muchas más faltas, más duros y no lo hemos sido por esto hemos perdido sobre todo. Tienes que usar más las faltas, es muy difícil venir aquí y hacer más de 88 puntos", dijo.

"No pienso en el desgaste físico, nuestros jugadores no juegan más que los del Real Madrid. Dejas a jugadores como Rudy salir fácil de los bloqueos y está en un buen momento de forma, no hemos sido demasiado duros con él. No deberías dejar a esta gente jugar baloncesto fácil porque te va a matar", finalizó.