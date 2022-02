Jasikevicius: "La reacción de los chicos ha sido increíble"

GRANADA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, destacó la "increíble" reacción de su equipo, "muy disciplinada y muy sólida", tras comenzar por detrás en el partido de Copa del Rey ante el BAXI Manresa (107-70), y espera que sus jugadores puedan mantener el "ritmo" en lo que resta de competición, donde será clave "la mentalidad".

"Estamos viendo muchísimas ventajas en todos los partidos y la gente está volviendo al partido después de tener 20 puntos de desventaja, ¡es increíble esta competición! A veces entras y las cosas no salen, y las cosas no nos han salido para nada; no hemos tenido disciplina, entramos en -10 o -12. Después empezamos a arreglar todo, la reacción de los chicos ha sido increíble", declaró en rueda de prensa.

Así, explicó que en el segundo cuarto han "competido mucho mejor". "Hombre contra hombre hemos sacado a algunos de ellos del campo, que es lo que hace este año Manresa a sus rivales. La gente no da valor a lo que hace Manresa; juegan a un ritmo altísimo, con una presión muy buena. Nuestra respuesta ha sido muy disciplinada y muy sólida en todos los aspectos. Estoy muy contento porque es una victoria contra un muy buen rival", apuntó.

"Hemos podido dar minutos a todos, todos querían jugar para prepararse mejor para el partido de mañana. Algo parecido nos pasó el año pasado en el partido de cuartos de Málaga, que también salimos muy mal. Por eso no me gustó ese primer cuarto. Después, hablamos y hemos movido el balón, hemos subido el tono físico y hemos ganado rebotes; es muy difícil hacer que Manresa haya cogido seis rebotes de ataque, cuando tiene un promedio de 15. Esto es pasado, hay que olvidarlo, porque en menos de 24 horas necesitas otro esfuerzo", dijo en relación al duelo de semifinales ante UCAM Murcia.

Además, el preparador lituano espera que sus jugadores pueda mantener este "ritmo" en lo que queda de competición. "Esto es nuestra idea. Ninguno ha jugado muchos minutos. La clave siempre es el conjunto, el equipo. Primero hay que hablar del físico y luego de baloncesto, pero seguramente lo vamos a intentar hacer", afirmó.

En este sentido, considera "muy importante" el hecho de haber repartido minutos entre todos sus hombres. "Ahora toca otro partido en menos de 24 horas. Tener a todos bien, no cargados, es muy importante, pero lo más importante es la mentalidad", subrayó. "Necesitamos a todo el mundo. Nos vamos con muy buenas sensaciones. En la Copa del Rey todo pasa muy rápido. Ya sabemos cómo es la Copa, llena de sorpresas y llena de partidazos", concluyó.