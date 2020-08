Jayson Granger ficha una temporada por el ALBA de Aíto

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ALBA Berlín alemán que entrena el español Aíto García Reneses anunció este domingo el fichaje por una temporada del base uruguayo Jayson Granger, que este sábado se desvinculó del TD Systems Baskonia donde había estado las últimas tres campañas.

"Decidir venir a Berlín no ha sido difícil para mí. Me gustan la filosofía y el estilo del ALBA y estoy feliz de seguir jugando en la Euroliga. Muy pocos pueden imaginar lo duro que he trabajado para mi regreso el año pasado y estoy muy agradecido por la confianza que ALBA ha depositado en mí y estoy ansioso por la próxima temporada", comentó el director de juego en la web de su nuevo equipo.

Por su parte, el director deportivo del ALBA, el español Himar Ojeda, que recordó que coincidió con Granger cuando este jugó en el Estudiantes. "Desde entonces, Jayson se ha convertido en un jugador destacado. Estamos muy contentos de hacernos con un jugador de su calidad para el ALBA. Ha tenido lesiones largas en el último año y medio, pero en el torneo final de la ACB ha demostrado que está listo para jugar al más alto nivel nuevamente", subrayó.