JJ Barea: "Doncic me dijo que me atreviera a venir"

El nuevo base del Estudiantes desmiente que tuviera una oferta del Real Madrid

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo base del Movistar Estudiantes, Juan José Barea, ha explicado que se siente "muy bien" y preparado para "ayudar mucho" a su nuevo equipo, añadiendo que para él era "muy importante jugar en España y vivir esta experiencia", a la que le animaron excompañeros como Ricky Rubio o Luka Doncic, quien le retó a que se "atreviera a venir".

"Siempre he querido jugar en España. Todavía me siento muy bien, siento que puedo jugar un baloncesto bien bueno. Todavía siento que puedo ayudar mucho. Físicamente estoy muy bien. Ayer tuvimos un tremendo entrenamiento, hacía años que no entrenaba así", reconoció en sus primeras horas con el club madrileño, con el que podría debutar el próximo sábado frente al Acunsa GBC.

El puertorriqueño indicó que para él, que tiene antepasados en la provincia de León, era "muy importante jugar en España y vivir esta experiencia". "Si no hubiera llegado a la NBA, esta habría sido mi carrera. Con la edad que tengo debía jugar al baloncesto. No me puedo quedar sentado en casa todo el año, esto es lo que hay ahora mismo", dijo.

"Desde que llegué a Estudiantes me han tratado espectacular y lo voy a dar todo por este equipo", prometió, desmintiendo que llegara a tener una oferta del Real Madrid. "Estudiantes fue la oportunidad que me llegó, hablamos rápido y la decisión no tomó mucho tiempo. Siempre fue Estudiantes, desde el principio", aclaró.

A sus 36 años, Barea no descarta volver a la NBA en algún momento. "Lo tendré que ver cuando llegue el día. Por ahora, mi mentalidad y todo mi deseo van a estar aquí con Estudiantes. Si me llaman de la NBA en el futuro, me gustaría que sea cuando acabe la temporada, quizá pueda jugar los 'playoffs'. Si cuando acaba la temporada llega una oportunidad de la NBA voy, y si no me mantengo bien contento con lo que estoy haciendo", resumió.

CONVERSACIONES CON DONCIC Y RICKY RUBIO

El puertorriqueño llega a "un equipo joven que necesita un líder, alguien que tenga esa experiencia y pueda ayudar". "Vengo con todo para dar lo mejor de mí y ayudar dentro y fuera de la cancha lo máximo posible. Son jóvenes, buenos muchachos, y poco a poco voy a ir convirtiéndome en el líder que hace falta", se ofreció.

Respecto a su nuevo entrenador, Javier Zamora, subrayó que le gusta "mucho su calidad, su temple y las jugadas que tiene en sus sistemas". "Estoy bien contento de poder ayudarlo, voy a ser su dirigente dentro de la cancha y creo que nos vamos a llevar muy bien", pronosticó.

A la hora de decidir su futuro, Barea conversó con Ricky Rubio, con quien coincidió en Minnesota, y sobre todo con Doncic, su excompañero en Dallas. "Doncic estuvo con Zamora, se conocen, eran amigos, y me habló muy bien de él. Me dijo que todo va a estar bien y que me atreviera a venir aquí porque todo iba a estar bien (...) Lo que habla Doncic de Madrid es tremendo, Madrid esto, Madrid lo otro... Le encanta esta ciudad, siempre habla de ella. Nos quería traer a visitarla y no pudimos por la pandemia", desveló.

Por último, el base, que tiene familia y tres hijos, reconoció el sacrificio personal que supone esta mudanza de continente. "Después de la 'burbuja' llevo mucho tiempo en casa y pude acumular tiempo con ellos. Es algo difícil, pero si quiero seguir mi carrera uno o dos años más, lo que me quede, tenía que hacerlo. Cuando paré de jugar a baloncesto ya tendré tiempo para estar con ellos", finalizó.