Joan Peñarroya: "Nuestro ataque no ha tenido ningún momento de chispa"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Joan Peñarroya, lamentó que su equipo no tuvo el día inspirado este jueves para hacer frente a un Lenovo Tenerife que sacó de manera "justa" el billete a semifinales de la Copa del Rey.

"Ha sido justo ganador del partido. Empezamos bien, con las ideas bastante claras, pero el gran acierto en la línea de tres de Tenerife seguramente nosotros no hemos estado lo bien que tendríamos que haber estado, sobre todo con Salin", dijo en rueda de prensa después de la derrota (87-76) en el WiZink Center.

"Ellos han jugado cómodos, pero con un porcentaje de 10/13 que no podían mantener. Tenemos problemas en la segunda parte, nos ponemos 53-51. Tenerife saca las armas de encontrar a Shermadini y nos castigan mucho con el rebote ofensivo. Nuestro ataque hoy no ha tenido ningún momento de chispa", añadió.

El técnico de los burgaleses, que fueron a remolque en su debut en la Copa, no puso excusas en el cansancio de los últimos viajes, entre ellos el de Argentina para jugar y ganar la Copa Intercontinental el pasado sábado. "Nos ha faltado intensidad porque no hemos estado al nivel físico del rival", afirmó.

"Veníamos con ilusión y es cierto que en la segunda parte que hemos empezado bien, el rebote no hemos estado bien, pero no por motivo del cansancio. No nos vamos contentos con el partido que hemos jugado, el equipo ha dado la cara, pero para ganar este tipo de partidos hay situaciones en el juego que son muy importantes que hay que controlar más. Han sido mejores que nosotros", añadió.

Por otro lado, Peñarroya se refirió a los próximos desafíos, con unas ventana FIBA que lo pondrán más complicado. "Ahora tenemos las ventanas FIBA, que se nos van la mitad de jugadores por medio mundo, para preparar lo que nos viene que es mucho y muy importante", zanjó.