Joan Peñarroya: "Ninguno de los dos equipos está desesperado por conseguir la victoria"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado que no considera que ninguno de los dos equipos "esté desesperado" por conseguir la victoria en el encuentro de este viernes (20.30 horas) entre su equipo y el Real Madrid, aunque ha reconocido que "tienen muchas ganas" de ganar el Clásico en la Euroliga para "reenganchar" a la afición blaugrana.

"No creo que ninguno de los dos equipos esté desesperado por conseguir la victoria. Tenemos muchas ganas de ganarlo porque es un partido en el que podemos enganchar a la afición, que es uno de los grandes retos que tenemos", ha asegurado el entrenador 'culer' en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes.

Peñarroya ha remarcado la importancia del "control de las emociones" en partidos como un Clásico. "No deja de ser un partido que vale como los otros, pero tiene un componente emocional más importante. Es un partido especial para todo el mundo. A partir de aquí, tenemos que saber jugar con el espíritu pero también con la cabeza", explicó.

"Es un partido anormal porque hemos tenido cuatro días para prepararlo. Eso no significa que mañana haremos un partidazo, que es lo que queremos, pero la recuperación de los jugadores y la preparación es muy diferente que cuando jugamos en acb, que es donde sufrimos más", manifestó.

Preguntado por la irregularidad del equipo, alternando victorias de mucho mérito como la que consiguieron el pasado viernes frente al Partizán con derrotas como la última frente al UCAM Murcia, Peñarroya ha afirmado que el "baloncesto ha cambiado" y que tienen que "aprender a convivir" con la derrota.

"Tenemos que ser conscientes de que esta doble competición (Euroliga y Liga Endesa) hace que hayan estos altibajos, que un equipo puede jugar muy bien y también muy mal. El baloncesto ha cambiado. Se tiene que aprender a convivir con la derrota. Estamos trabajando para reducir los malos momentos y ampliar los buenos momentos", reconoció.

Además, ha querido restarle importancia al hecho de que el Madrid haya ganado los últimos ocho Clásicos. "Somos equipos nuevos. Ellos han cambiado jugadores, pero mantienen un bloque muy importante. Tavares siempre aporta cosas diferentes, con Campazzo, Hezonja o Llull, Siempre sirven los precedentes, pero estamos hablando de equipos y temporadas diferentes", explicó.

"Veremos y esperaremos hasta el final que sensaciones tienen. 'Toko' ha hecho medio entreno, aún no había participado y veremos como reacciona de esta pequeña lesión. Con 'Lapro' un poco lo mismo, va poco a poco haciendo más cosas. Tenemos buenas sensaciones porque no tiene molestias, pero esperamos a mañana para saber si entra en la lista o no", ha revelado sobre la participación de Tornike Shengelia y Nicolás Laprovittola en este encuentro.

Por su parte, Joel Parra ha definido el Clásico como un partido "siempre especial" de jugar. "Es un partido más pero a la vez si lo ganas te da un plus más. Da igual como vengamos los dos equipos. Todo el mundo quiere jugar estos partidos", reconoció.

El ala-pívot español ha explicado que espera un Palau Blaugrana "lleno" al tratarse de un Clásico. "Este año estamos viendo que a la gente le cuesta venir. Lo entendemos porque no se están identificando con el equipo. Entendemos que estén enfadados, pero es un Clásico. Espero un Palau lleno", declaró.

"Que sean nuestro sexto hombre. Ganar un Clásico es muy importante y mañana espero que la gente nos dé el apoyo que necesitamos, y nosotros dar la cara y darles una victoria", finalizó el jugador catalán y tercer capitán blaugrana.