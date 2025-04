Joan Peñarroya: "El objetivo es volver a Mónaco pero si no jugamos mejor, no volveremos"

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha señalado este martes que el objetivo del equipo es volver a Mónaco, lo que significaría haber empatado la serie de los 'Playoffs' de la Euroliga que ahora mismo tienen cuesta arriba tras perder los dos primeros duelos en el Principado, aunque para ello tiene claro que deben "jugar mejor" ante su afición, en un Palau Blaugrana que espera que contribuya a la remontada.

"El objetivo es volver a Mónaco y creo que tenemos motivos para pensar que podemos hacerlo, pero si no jugamos mejor, no volveremos. Este equipo puede ganar a cualquiera, pero si no subimos el nivel, no lo conseguiremos. Si jugamos mejor, estamos convencidos de que lo lograremos", manifestó a los medios antes del tercer choque de la serie.

Peñarroya se quiere centrar únicamente en el tercer duelo, en poner el 1-2 en la serie. "Debemos centrarnos es en el partido de mañana. No mirar más allá. Hacer un buen partido ante un rival que ha sido mejor que nosotros, pero si hacemos las cosas bien le podemos ganar. Más aún jugando aquí, en el Palau", señaló.

Para ello considera que será clave ser más inteligentes en la pista que los monegascos. "Tenemos que ser más inteligentes y dar un paso adelante en los aspectos donde podemos estar mejor. También tenemos físico, pero muchas veces se trata de interpretar bien el juego, de estar listos. Estar más centrados en lo nuestro que en lo que ellos intenten forzar", valoró.

"Sabemos cómo juegan ellos y cómo queremos jugar nosotros. Cada uno utiliza sus armas. Es un partido de 'Playoffs' no nos pueden coger por sorpresa. Llevaron el partido al terreno que a ellos más les convenía, y nosotros tenemos que llevarlo al que más nos convenga a nosotros. Hemos hablado de eso", añadió.

Porque el equipo está al límite y es una situación que no es favorable. "Preferiríamos estar 2-0 arriba. Es una dificultad más. Vamos a intentar sacar el máximo provecho de todo lo que hemos vivido durante el año, pero este equipo lleva jugando casi al límite los últimos meses. Tenemos que seguir con ese sobreesfuerzo, más aún con la baja casi segura de Jan", comentó, dando a entender que Vesely no podrá jugar o, como mucho, lo hará mermado si lo hace.

En cuanto al estado anímico de su equipo, cree que está "bien". "Estamos con la convicción de que hay que hacer un buen partido. Sé que mañana es un mal día, que jugamos a una hora complicada y coincide con un partido de 'Champions'. Creo que un partido de 'Playoffs' merece un buen ambiente. Ojalá lo tengamos", manifestó pidiendo una buena entrada para el choque.