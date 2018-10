Joel Embiid: "En Filadelfia también hay pobreza real, como en África"

Publicado 15/10/2018 14:09:08 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot camerunés de los Sixers de Filadelfia, Joel Embiid, nueva imagen de la marca estadounidense Under Armour, confiesa que no creía en sí mismo para alcanzar a llegar a jugar en la NBA y afirma que cuando viajó desde Camerún a Estados Unidos creía que "todo iba a ser perfecto", pero que también percibió una "pobreza real" como en el continente africano.

Joel Embiid narra cómo fueron sus orígenes en su natal Yaoundé, con 16 años y un cuerpo raquítico, entrenamientos de voley y la obligación materna de abrir un libro de matemáticas "o lo que fuera". "Al día siguiente, mi vida iba a cambiar. No había jugado un solo partido de baloncesto estructurado en mi vida. Cero. Pero como era tan alto, un entrenador me descubrió y me consiguió una invitación para el campamento de baloncesto de Luc Mbah a Moute, que es muy importante en Camerún", recordó en declaraciones a Under Armour.

El campamento empezaba al día siguiente y era la oportunidad de su vida. "Confiaba en mí mismo, y confiaba en mis sueños. Sabía que si iba a aquel campamento, conseguiría llegar a la NBA. ¡Qué va! Es broma. No creía en mí para nada. El entrenador ése vino a hablar conmigo, diciéndome todas estas chorradas, en plan "Vas a ir a este campamento, y luego puede que te inviten al Basketball Without Borders en Sudáfrica, y luego puede que te fichen para ir a jugar a Estados Unidos". Y yo le miraba y pensaba, ¿Estados Unidos? A ver caballero, que no sé ni driblar", indicó.

Al joven Embiid le daba tanto miedo plantarse en el campamento y hacer el ridículo que ni fue. "Mi madre estaba de vacaciones visitando a su familia en Francia, y mi padre estaba trabajando, y ni siquiera tenía móvil en aquel entonces, así que nadie me podía localizar. Era la oportunidad de mi vida, y me quedé en casa con mi hermano pequeño, Arthur, jugando al FIFA todo el día", señaló.

Uno de los entrenadores llamó a su padre y le dijo que no había ido al campamento. "Y lo que tiene mi padre, es que es de estilo militar. El típico tío que ni siquiera necesita nunca gritarnos, porque con una sola mirada te fulmina. No se andaba con tonterías. Así que al día siguiente no tuve elección. Tuve que ir a ese campamento y hacer el ridículo", rememoró.

El primer día hizo un mate, "no como los de Jordan", y su vida cambió cuando le invitaron al campamento de 'Basketball Without Borders' en Sudáfrica, donde le ficharon para ir a Estados Unidos. "Pasé de Camerún a los Philadelphia 76ers en tres años. Me fui a Kansas, y luego los Sixers me eligieron en el 'draft'. Mi familia no le daba mucha importancia. Camerún es otra historia. Es que mis padres querían que fuera médico", relató.

Su hermano Arthur falleció poco después en un accidente de tráfico en Camerún. "Y mi vida cambió para siempre. Fue durísimo para mí, sobre todo porque llevaba mucho tiempo fuera. Después de su muerte, no dejaba de decirme que mi vida tenía que ir más allá del baloncesto. Tuve esta suerte de venir a Estados Unidos y jugar en la NBA y experimentar todo esto, pero lo que mi hermano hacía en Camerún era ayudar a la gente", subrayó.

"ALGO MÁS GRANDE QUE EL BALONCESTO"

Cuando se reunió con los responsables de la marca estadounidense Under Armour Lles habló de cómo hacer de su fichaje "algo más grande que unas zapatillas, más grande que el baloncesto". "Quiero ayudar a cambiar la vida de la gente, como Luc cambió mi vida. Volví este verano al Basketball Without Borders en Sudáfrica, y los niños del campamento me miraban con admiración, pero es que... hace siete años yo era uno de ellos", comparó.

El baloncesto se lo ha dado todo, pero esto tiene que ser más grande que el baloncesto. "Eso fue lo primero que le dije a Under Armour, y estuvieron totalmente de acuerdo. No estamos hablando de vender zapatillas. Bueno... desde luego me voy a asegurar de que diseñen zapatillas tan estupendas como yo, no os preocupéis. Nos encargaremos de eso. Pero esto va más allá. Quiero utilizar esta colaboración para hacer algo real. Quiero hacer algo de lo que mi hermano se sintiese orgulloso", dijo.

Su deseo es empezar en Filadelfia porque cuando llegó a Estados Unidos desde África, "casi te esperas que todo sea perfecto". "Esperas que la mayoría de la gente tenga una vida fácil. Pero cuando llegué a Filadelfia me di cuenta de que aquí también hay una pobreza real. Aquí también hay una lucha", aseguró.