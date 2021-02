Jordan, LeBron y Kobe, los grandes nombres del All Star de la NBA

Jordan, LeBron y Kobe, los grandes nombres del All Star de la NBA - BETWAY

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La pandemia no ha impedido que el próximo 7 de marzo se celebre el tradicional All Star de la NBA, el partido que reúne a las máximas estrellas de la liga de baloncesto estadounidense. Este año, el State Farm Arena de Atlanta será la sede del evento que siempre genera muchas apuestas de la NBA. Aprovechando la ocasión, recordamos la trayectoria de tres de sus máximos protagonistas históricos.

MICHAEL JORDAN, EL JUGADOR LEGENDARIO. Michael Jordan gana su primer MVP en su primer partido All Star, jugado en 1988 en Chicago, y volvería a ganarlo en dos ocasiones más, en 1996 y 1998.

El escolta protagonizó unos comienzos rompedores que auguraban una carrera de éxitos que lo acabarían convirtiendo en una leyenda. También fue el primer jugador de la historia en ser premiado como el MVP y el mejor jugador defensivo el mismo año, algo a priori poco probable puesto que a la hora de otorgar el*MVP laque suele valorarse es el juego realizado en ataque.

Esto demuestra hasta qué punto ha sido uno de los jugadores más completos que ha pisado una cancha de baloncesto. Jordan es una leyenda de la NBA por méritos propios y su paso por el All Star ha inspirado a muchos otros jugadores a luchar por seguir su estela y emular su legado.

LEBRON JAMES, EL REY. El jugador de los Lakers ostenta el récord como mayor anotador de la historia del All Star con 368 puntos y a gran distancia de Kobe Bryant y Michael Jordan, los segundos mayores anotadores.

Ganó su primer MVP en Houston con tan solo 21 años, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Lo logró tras firmar 29 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 30 minutos y tras un histórico mano a mano con Tracy McGrady. A un trofeo de igualar a Bryant y Pettit, LeBron ganço su último MVP hasta la fecha en 2018.

El alero, que une su físico portentoso a un talento envidiable que lo transforma en una auténtica maquina de anotar, es, con un promedio de 27.2 puntos 7.4 rebotes y 7.2 asistencias durante su carrera, uno de los grandes nombres de la historia de la NBA y el All Star.

Además, de los tres míticos jugadores nombrados en este artículo es el único que continúa en activo, y, por lo tanto, el único que aún tiene posibilidades de añadir más premios MVP a su palmarés y arrebatarle el récord a Bryant. ¿Lo conseguirá?

KOBE BRYANT, EL JUGADOR DE LOS RÉCORDS QUE DA NOMBRE AL PREMIO. El premio MVP del All Star fue renombrado en el año 2020 como Premio Kobe Bryant en honor al jugador, fallecido en un accidente de helicóptero ese mismo año.

La 'Mamba Negra' es el auténtico mito del MVP All Star por méritos propios, siendo el jugador que más veces lo ha conseguido junto con Bob Pettit (2002, 2007, 2009 y 2011). Además, fue el más joven de la historia de la NBA en participar en el All Star, debutando a los 19 años en el Madison Square Garden. Bryant también es quien ha sido seleccionado para mayor número de All Star consecutivos entre 1998 y 2016.