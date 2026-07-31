Juan Carlos Navarro pasa de mánager general a mentor de jugadores jóvenes en el Barça

Archivo - Juan Carlos Navarro, durante un evento de prensa. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha acordado hacerle "una adecuación contractual" a Juan Carlos Navarro, pasando a ser embajador de la sección de baloncesto y mentor de los jugadores jóvenes hasta 2029, difiriendo así en los próximos tres cursos el año de contrato que le quedaba como mánager general.

"Navarro asumirá nuevas funciones en la estructura de la sección", dijo el Barça este viernes en su página web. "La relación Barça-Navarro se remonta a 1992, cuando se incorporó al baloncesto formativo con solo 12 años. En 1997 debutó con el primer equipo y en pocos años se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la sección", indicó el club culé.

"En 2003 fue protagonista en la consecución de la primera Euroliga y en 2010 lideró al equipo para levantar la segunda, siendo el MVP de la final. La temporada 2007-08 defendió la camiseta de los Memphis Grizzlies, donde volvió a compartir vestuario con Pau Gasol", recordó la nota de prensa.

"Es el máximo anotador y asistente de la historia del Barça en la Liga ACB, el jugador con más ligas, el máximo anotador de la Euroliga y de otros muchos récords. Un listado de méritos que lo convierten en el mejor jugador de la historia de la sección", subrayó el mismo comunicado.

No en vano, el 1 de marzo de 2019 su camiseta con el '11' fue retirada mediante un emotivo acto en el Palau Blaugrana. "Una vez retirado en 2018, quedó vinculado al club. Primero como responsable de las categorías inferiores del baloncesto azulgrana entre 2019 y 2021, y desde el 16 de abril de 2021 como mánager general", concluyó el repaso a su trayectoria.