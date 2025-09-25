Juan Núñez volverá a tratar su rodilla en quirófano

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base del Barça Juan Núñez tendrá que pasar de nuevo por quirófano para tratarse su lesión en la rodilla derecha, después de la falta de una buena evolución las dos últimas semanas.

"El jugador Juan Núñez se someterá a una revisión artroscópica de la rodilla derecha", anunció este jueves el cuadro azulgrana. El internacional español estaba bajo observación después de que también el club anunciara hace dos semanas una reacción inflamatoria en la rodilla derecha del jugador, la misma en la que sufrió una rotura del menisco externo a principios de año.

"La evolución no ha sido favorable bajo tratamiento conservador, motivo por el cual se ha decidido practicar una artroscopia exploradora la próxima semana, en el Hospital de Barcelona, a cargo del doctor Joan Carles Monllau y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club", añade el Barça confirmando así la baja de Nuñez para el inicio de la temporada.