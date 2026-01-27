Kaiser Gates renueva por una temporada más con el UCAM Murcia

Archivo - Kaiser Gates, durante un calentamiento. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot estadounidense Kaiser Evan Bray-Gates, de 29 años y 2,01 metros de estatura, seguirá una temporada más en el UCAM Murcia CB después del acuerdo alcanzado por ambas partes, "reafirmando la confianza del club en el jugador y en su aportación al proyecto deportivo".

Así lo describió este martes la entidad murciana en su página web. "Gates llegó a la disciplina universitaria a mediados de la pasada temporada y se convirtió rápidamente en una pieza importante dentro del equipo en el tramo decisivo del curso", destacó el comunicado oficial.

"Su rendimiento fue determinante en la buena dinámica final del conjunto murciano, firmando unos promedios de 10,6 puntos por partido, 4,2 rebotes y un acierto superior al 40% desde la línea de 6,75, aportando amenaza exterior, físico y versatilidad en ambos lados de la pista", añadió el UCAM Murcia en su nota de prensa.

"Destacó por su capacidad para abrir el campo, su compromiso defensivo y su adaptación inmediata a la identidad competitiva del equipo, siendo uno de los jugadores más destacados en la recta final de la temporada", subrayó el mismo texto.

"A pesar de que el jugador sufrió una lesión de gravedad a comienzos de la presente campaña, el UCAM Murcia ha decidido apostar por su continuidad, valorando su impacto deportivo, su profesionalidad y su encaje dentro del grupo", indicó al respecto.

Con esta renovación, el UCAM Murcia dijo haber dado "pasos firmes en la planificación deportiva, asegurando la continuidad de jugadores que han demostrado su rendimiento y compromiso con el proyecto universitario".