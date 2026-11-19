El nuevo jugador del Barça de baloncesto, Killian Hayes - FCB

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Barça de baloncesto Killian Hayes ha asegurado este jueves, durante su presentación oficial ante los medios de comunicación, que llega al club blaugrana con la mentalidad ambiciosa de conquistar victorias y aportar al equipo tanto en defensa como en ataque, mientras que su entrenador, Aleksander Sekulic, ha elogiado su versatilidad y su inteligencia de juego en un momento marcado por las lesiones en la plantilla.

"Estoy aquí para aportar, tanto en defensa como en ataque, y ayudar al equipo a ganar más partidos. He venido a ganar, y esa es la mentalidad con la que afrontaremos los partidos", ha afirmado el base norteamericano antes de realizar su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

El estadounidense se ha mostrado satisfecho por la oportunidad de vestir la camiseta azulgrana tras vivir sus primeras horas en Barcelona. "Estoy muy agradecido de estar aquí, muy ilusionado. Ya he hablado con el entrenador y creo que puedo encajar muy bien en el estilo y el ritmo del equipo", ha explicado en su primera rueda de prensa.

Asimismo, Hayes ha detalado cuáles son sus referentes baloncestísticos y su propuesta sobre la pista: "Me gusta inspirarme en otros jugadores, como Ginóbili, Harden y Russell, y adaptarlo a mi propio estilo. Me gustan las transiciones rápidas y jugar de forma agresiva para crear oportunidades".

El nuevo refuerzo del conjunto catalán también ha revelado que seguía al equipo con anterioridad y que ya ha intercambiado impresiones con el vestuario. "He hablado con algunos de los compañeros y me han dado un 'feedback' muy positivo, tengo muchas ganas de jugar", ha señalado.

Por su parte, el técnico blaugrana, Aleksander Sekulic, ha valorado la incorporación del base tras la comparecencia del jugador. "Es un jugador muy versátil. Es compatible con cualquiera de nuestros bases, puede anotar y puede asistir, y tiene una gran inteligencia de juego. Es una opción muy buena para nosotros y espero que esté en forma para ayudarnos en este momento difícil con tantas lesiones", ha concluido el entrenador.