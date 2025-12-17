Los Knicks conquistan su primera NBA Cup

Archivo - El jugador de los New York Knicks - Europa Press/Contacto/Melissa Tamez - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los New York Knicks son los nuevos campeones de la NBA Cup tras vencer en la final a los San Antonio Spurs por 124-113, un partido que el conjunto neoyorquino consiguió darle la vuelta después de un excelente último cuarto (35-19), con grandes actuaciones del alero OG Anunoby (28 puntos) y del base Jalen Brunson (25 puntos), elegido MVP del torneo.

Después de Los Angeles Lakers en 2023 y los Milwaukee Bucks en 2024, los Knicks se convierten en los terceros ganadores de la NBA Cup, rompiendo así una racha de 52 años sin lograr ningún titulo, después de lograr su último campeonato en 1973. Esta larga sequía estuvo cerca de seguir vigente, con unos Spurs que dominaron gran parte del encuentro pero que se desinflaron al final.

El inicio del conjunto texano fue muy positivo, con Victor Wembanyama empezando desde el banquillo por segundo partido consecutivo. El pívot francés estuvo menos brillante que en las semifinales frente a los Oklahoma City Thunder, pero tras anotar diez puntos consecutivos en el tercer cuarto colocó a su equipo con una ventaja de 11 puntos.

Sin embargo, los Knicks se hicieron con el dominio del choque en el último cuarto. Tras un parcial de 13-1, se colocaron por delante en el marcador gracias a las grandes actuaciones de Anunoby y de Brunson, además del trabajo en la zona del pívot Mitchell Robinson, quien logró hasta 10 rebotes ofensivos y permitió muchos puntos en segundas oportunidades para su equipo.

A los Spurs se les apagaron las luces, con Dylan Harper como única fuente de anotación fiable. El 'rookie' intentó darle la vuelta al partido, pero los Knicks, en una muestra de veteranía, supieron cerrar el choque con tranquilidad y saborear el trofeo.