El Kosner Baskonia se arropa en el Buesa Arena

Timothe Luwawu-Cabarrot of Baskonia warms up during the Turkish Airlines Euroleague, match played between FC Barcelona and Baskonia Vitoria-Gasteiz at Palau Blaugrana on November 08, 2024 in Barcelona, Spain. - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por 88-78 al EA7 Emporio Armani Milan, con destacado papel del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, en un partido correspondiente a la jornada 14 de la fase regular de la Euroliga y saldado con triunfo para los locales tras haberse escapado en el tercer periodo.

En el Fernando Buesa Arena, donde mejor están rindiendo, los locales dominaron el marcador desde el principio, pero sin excesivas ventajas. Matteo Spagnolo destacó en la faceta anotadora dentro de una actuación coral, mientras que Devin Booker tomó la responsabilidad visitante de cara al aro rival durante un primer cuarto que se cerró en 23-20.

Al inicio del siguiente periodo, el Baskonia dio un estirón (35-27) tras un triple de Spagnolo y otro de Luwawu-Cabarrot, a lo que contestó el equipo italiano por obra de Armoni Brooks. Un nuevo acierto de Luwawu-Cabarrot desde el perímetro devolvió el +8 (42-34), si bien continuó peleando Booker para evitar males mayores al descanso (49-42).

A la vuelta de vestuarios, Kobi Simmons retomó la cuenta encestadora del cuadro vitoriano con otro triple, un aperitivo de lo que llegaría porque Luwawu-Cabarrot lo emuló y casi de inmediato no sumó otra canasta de tres porque estaba pisando. Gracias a ello y a fallos de Lorenzo Brown, los pupilos de Paolo Galbiati cuajaron una jugosa renta (67-49).

Pese a ir 70-54 arriba tras agotar el minuto 30, el peaje había sido que Mamadi Diakite se cargase de faltas. Poco importó, eso sí, ya que el buen arranque del cuarto cuarto aumentó más la distancia en el marcador. Un triple de Markus Howard, jaleado por la grada y sus compañeros, puso el 78-56 mientras en el Olimpia Milano pocos nombres salían a relucir.

Para intentarlo, Leandro Bolmaro y Shavon Shields subieron el nivel en sus lanzamientos y limaron la diferencia poco a poco, pero dos faltas personales en ataque, primero de Booker y luego de Zach LeDay, empañaron esa reacción (80-67). El propio Bolmaro anotó a tablero en una entrada al aro y aún quedaban 3:01 por delante, en un último ejercicio de fe.

No obstante, el técnico del Baskonia solicitó tiempo muerto porque su adversario se había acercado (83-73) a minuto y medio de la conclusión. Sin la puntería de LeDay y Brown, el equipo entrenado por Giuseppe Poeta había encontrado a Josh Nebo como referente inesperado y creía estar en la 'pomada', pero la traca final pasó rápidamente y no hubo milagro.

Howard y Brooks se intercambiaron triples y el reloj se esfumó para certificar otra victoria más del Baskonia al calor de su público, que es lo único que le está saliendo relativamente bien en este curso europeo 2025/26. Este resultado sirvió a los locales para seguir con balance de 5-9 fuera del 'play-in'; mientras, el equipo de Milán está con 7-7.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 88 - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 78 (49-42, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Howard (10), Simmons (11), Radzevicius (7), Kurucs (1) y Diop (4) --quinteto inicial--; Nowell (7), Spagnolo (18), Villar (-), Diakite (5), Frisch (4) y Luwawu-Cabarrot (21).

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Bolmaro (16), Ellis (2), Shields (10), LeDay (4) y Booker (13) --quinteto inicial--; Brooks (16), Ricci (6), Nebo (9) y Brown (2).

--PARCIALES: 23-20, 26-22, 21-12 y 18-24.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Pastusiak y Porobic. Eliminaron por faltas personales a Diakite en el Baskonia.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 8.097 espectadores.