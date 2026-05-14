El Kosner Baskonia impide que el UCAM Murcia se acerque al líder Real Madrid en la Liga Endesa

Archivo - Rodions Kurucs, en un partido con el Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha batido por 87-80 al UCAM Murcia, cuya derrota en esta jornada 31 de la Liga Endesa le ha impedido acercarse al líder Real Madrid, que ha caído (88-82) en su visita al Surne Bilbao, mientras que el Dreamland Gran Canaria ha ganado (102-83) el derbi a La Laguna Tenerife y el Asisa Joventut ha vencido (101-79) al MoraBanc Andorra.

La tanda de partidos de este jueves vivió un 'thriller' en el Bilbao Arena. Ninguno de los dos equipos se marchó en el marcador durante la primera mitad, pero el Real Madrid sí abrió brecha en el tercer cuarto guiado por Trey Lyles. Aun así, los locales apretaron pese a ir 67-74 abajo a 7:30 de la conclusión después de un triple de Théo Maledon.

Entonces Tryggvi Hlinason impulsó la reacción del Surne Bilbao, que aguantó la batalla desde el perímetro gracias a Darrun Hilliard y que después culminó su remontada con brega en defensa y puntería en tiros libres. Eso situó a los bilbaínos con balance de 17-14 en la tabla, luchando aún por entrar en 'playoffs', y dejó a los merengues con 26-5.

Pese a esa derrota, segunda seguida en esta Liga ACB, los pupilos de Sergio Scariolo conservaron colchón respecto a uno de sus perseguidores, un UCAM que flaqueó durante el segundo cuarto de su visita al Buesa Arena. Subido a lomos de Timothé Luwawu-Cabarrot en ataque, el Baskonia se fue al descanso con renta de +10 (43-33) y luego supo gestionarla.

El buen papel ofensivo otra vez de David DeJulius, que terminó este encuentro con XX puntos, no evitó que los murcianos enlazasen su segunda derrota liguera fuera de casa, quedándose con el mismo balance de 22-9 que ya tenía el FC Barcelona y que ahora también lucen los vitorianos.

Mientras, en Badalona, los 23 puntos y 28 créditos de valoración de Ricky Rubio guiaron el triunfo de un Joventut que rompió el partido a su favor en el segundo periodo. La distancia siguió al regreso del descanso y de poco sirvieron los 14 puntos de Artem Pustovyi para un Andorra con marca de 9-22 en zona de descenso; la 'Penya' puja más arriba, en 18-11.

Esa situación agobiante para los andorranos se debe a que el derbi canario cayó de forma muy clara para el bando 'pío-pío'. Habiéndose ido al descanso con un 57-41 a su favor, el 'Granca' deleitó a su pabellón en la segunda mitad de un encuentro sin mucha historia y donde Isaiah Wong brilló para los locales, con 25 puntos y 29 créditos de valoración.

Esta buena cosecha en el derbi autonómico, tercera victoria en las últimas cuatro jornadas ligueras, colocó al 'Granca' con registros de 10-21 fuera de zona de descenso y empatado con el San Pablo Burgos, que en casa batió por 97-90 a un Unicaja de Málaga irregular en las últimas semanas y que luce un balance de 16-14, complicándose los 'playoffs'.

Justo por encima de los malagueños en la tabla clasificatoria está el Tenerife tras haber perdido su derbi, con balance de 17-13, si bien en esos combates para entrar en las eliminatorias por el título queda mucha tela que cortar porque todavía hay encuentros pendientes de jugarse.