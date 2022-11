Kotsar: "Baskonia no es el más grande ni el más rico de la Euroliga, pero tiene un gran espíritu de lucha"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot estonio de Cazoo Baskonia, Maik Kotsar, reconoce que el equipo vitoriano "no es el más grande ni el más rico" de la Euroliga 2022-2023, pero que sí que cuenta con "un gran espíritu de lucha" que le permite "competir cada año" en el torneo.

"Siempre he visto a Baskonia como un buen equipo y luchador. Obviamente, no es el más grande ni rico de la Euroliga, pero tiene un gran espíritu de lucha. Con un presupuesto pequeño, han sido capaces de competir cada año, conseguir grandes victorias y mostrando esa dureza. Y eso me encanta", señaló Kotsar en una entrevista que emite a partir de este jueves 'DAZN'.

El jugador de Tallin reconoce que ya había echado "el ojo" al conjunto baskonista "antes incluso" de recibir la oferta para fichar. "Cuando me la hicieron, solo lo pensé un par de días, tomé la decisión bastante rápido", añadió.

Para el estonio, "va ser sin duda un desafío" el tener que alternar la Euroliga con la Liga Endesa. "Cada partido va a ser intenso y no va a haber ni uno fácil. Vamos a ir a ganar cada partido y sabemos que no se pueden ganar todos, sólo tenemos que estar hambrientos y jugar nuestro mejor baloncesto", advirtió.

"Estoy muy emocionado de poder jugar la Euroliga. Recuerdo siendo pequeño estar viendo la 'Final Four' y con mi padre viendo también partidos de la Fase Regular", celebró Kotsar sobre su participación en la máxima competición continental.

Finalmente, el pívot celebra compartir equipo con su compatriota Sander Raieste, que le ha sido de "gran ayuda" para su mejor adaptación. "Cuando pensé en venir, le pregunté por el equipo. Lleva siete años aquí y me ayuda a orientarme y a saber qué hacer en la ciudad y cómo hacer las cosas", sentenció.