Kyle Guy retorna a La Laguna Tenerife

Archivo - Kyle Guy durante su primera etapa en La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife anunció este lunes que ha fichado por las próximas dos temporadas al escolta estadounidense Kyle Guy, el cual regresa de este modo al conjunto tinerfeño en el que ya estuvo en la segunda mitad de la temporada 2023-2024.

Durante esta estancia en la isla, el de Indiana, que en agosto cumplirá 29 años, promedió 14,7 puntos y 2,1 asistencias en los 19 encuentros de la Liga Endesa que disputó; mientras que promedió 21,5 puntos y 2,7 asistencias en los once choques que jugó de la Liga de Campeones de la FIBA.

El jugador americano, que también estuvo en las filas del Joventut, llega a La Laguna Tenerife después de haber hecho un parón en su carrera tras este primer paso para ser entrenador ayudante de la Universidad de Virginia, con la que se había coronado campeón de la NCAA como jugador en 2019. Posteriormente, jugó en los Noblesville Boom, franquicia de la NBA G-League vinculada a los Indiana Pacers; y en la liga china, en los Shanxi Loongs.