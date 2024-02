Lakovic: "Hemos regalado el momento del partido"

MÁLAGA, 16 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, lamentó la derrota este jueves ante el Valencia Basket en un duelo que controlaron durante tres cuartos, regalando esa dinámica favorable con errores en el momento decisivo ante un rival de categoría que se quedó el billete a semifinales de Copa del Rey en la prórroga.

El técnico señaló a ese mal parcial final que dio alas a un Valencia que se impuso (81-89) en el Martín Carena a pesar de que los amarillos forzaron el tiempo extra. "Ha sido un mal parcial en el último cuarto. El Valencia ha ganado merecido al final", dijo, a pesar del triple de Nicolás Brussino que trajo la prórroga.

"Ahí fueron cuatro posesiones que marcaron toda la prórroga. No fue por el esfuerzo, creo que hemos entrado bien pero hubo errores defensivos que nos han castigado. El Valencia es un equipo de Euroliga y los pequeños errores te castigan y los pagas", afirmó.

"No creo que fue aspecto mental. El primer parcial en el cuarto cuarto fueron fallos, despistes que no pueden suceder. Hemos regalado el momento del partido, no tanto el marcador, pero el momento ha cambiado y se hizo más difícil. Han metido 29 puntos en el último cuarto cuando habían metido 17 el máximo", añadió.

Lakovic dio mérito al rival, que aguantó a pesar de ir a remolque, con un gran esfuerzo de su equipo. "En 40 minutos, hemos hablado de intensidad de los dos equipos, nosotros la tratamos de igualar. El Valencia ha jugado muy físico sobre todo en el segundo tiempo, y no hemos tirado muchos tiros libres", explicó.

Por último, el técnico de los de Las Palmas reconoció como obvio que la falta de puntería de tres (8 de 28) no les ayudó. "Todos los equipos juegan más cómodos si tienen algo de acierto. Algunos triples se nos han ido fuera como podían ir dentro", terminó.