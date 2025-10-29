El lanzado Valencia quiere seguir sumando a costa del Dubai

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves (20.30 horas) al Dubai Basketball en el Roig Arena, en la octava jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro al que el conjunto 'taronja' llega con la moral por las nubes tras pasar por encima del Fenerbahçe (94-79) el pasado martes y regresar así a los puestos de 'Play-In'.

El mejor ataque de la competición (94,1 puntos por partido) demostró todo su potencial ofensivo en el duelo que le enfrentaba al vigente campeón. Desde el primer minuto del encuentro, los de Pedro Martínez fueron muy superiores y consiguieron su segunda victoria consecutiva, después de haber vencido la pasada jornada al Armani Milan por 100-102.

La reaparición de Jean Montero está permitiendo al conjunto valenciano volver a su mejor versión tras una pequeña mala racha de resultados. Con 12 puntos y 5 asistencias, el base dominicano fue importante para que el triunfo se quedase en el flamante Roig Arena, donde el Valencia quiere hacerse fuerte en este regreso a la Euroliga.

Con el objetivo de cerrar una semana perfecta, los de Pedro Martínez recibirán al Dubai Basketball. El conjunto debutante en la competición está siendo bastante irregular en este inicio de temporada, alternando grandes victorias como frente al Fenerbahçe (69-93) con derrotas duras como la última frente al Baskonia (92-85) en el Buesa Arena.

El conjunto vitoriano estrenó su casillero de victorias a costa del equipo dubaití, que está muy condicionado por la baja de tres jugadores que deben ser muy importantes a lo largo del curso. Su gran estrella Dzanan Musa aún no ha podido debutar, mientras que el pívot francés Mouhammadou Jaiteh y el base serbio Aleksa Avramovic son baja de larga duración.

Estas ausencias están haciendo que el pívot serbio Filip Petrusev sea el gran líder del equipo, como demostró en el duelo frente al Baskonia con 22 puntos y 7 rebotes. El ala-pívot letón Davis Bertans también realizó una gran actuación (19 puntos) y se presentan como dos jugadores muy a tener en cuenta para el equipo valenciano.

El nivel defensivo frente al Fenerbahçe es el que tiene que mantener el Valencia, que es la tercera peor defensa de la Euroliga. Con un ataque de primer nivel, una mejora en este aspecto permitiría al club 'taronja' aspirar a cuotas más altas, empezando por los 'Playoffs', a los que podría acceder en caso de ganar este jueves al Dubai.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero, Moore, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Nogués, López-Arostegui, Sako, De Larrea, Badio, Costello y Thompson.

DUBAI BASKETBALL: Bacon, Wright, Prepelic, Kabengele y Petrusev --posible quinteto inicial--; Abass, Anderson, Armstrong, Bertans, Ellis, Kondic y Sanli.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Dragojevic y Radojkovic.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.