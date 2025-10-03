De Larrea acapara el estreno del Roig Arena

El Valencia Basket alargó su gran arranque y barrió a la Virtus Bolonia en el primer partido en su nueva casa

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket doblegó (103-94) a la Virtus Bolonia este viernes en una segunda jornada de la Euroliga que supuso el estreno del Roig Arena, nueva casa 'taronja' donde el joven Sergio de Larrea acaparó los focos para servir la segunda victoria de los suyos.

Los de Pedro Martínez no fallaron en la inauguración de su nuevo pabellón, dando continuidad a la fiesta que se vivió y al gran inicio de temporada. Después de ganar la Supercopa ante el Real Madrid y ganar la primera jornada europea al ASVEL el miércoles, el Valencia desplegó su atractivo y acertado baloncesto contra una Virtus que venía de superar a los blancos.

De Larrea (23 puntos) encabezó otra gran actuación de un Valencia que disfruta de la rápida adaptación de caras nuevas como Omari Moore, Darius Thompson y Kameron Taylor. Los que ya estaban, como Nate Reuvers, Matt Costello o los Puerto y Pradilla siguen aportando a un Valencia que, de momento, no encuentra freno.

El equipo italiano plantó cara tres cuartos, aunque los 'taronja' trataron de anular a sus hombres fuertes. Lo lograron con Carsen Edwards pero Matt Morgan escapó a esa defensa local, en el toma y daca que fue el primer tiempo (49-46). El alto ritmo se impuso sobre el nuevo parqué pero el Valencia afinó puntería tras el descanso, tras quedarse en un 3 de 15 en triples.

Los de Dusko Ivanovic trataron de imponer el físico en el tercer cuarto, a pesar de buenos parciales de los locales con un inspirado Thompson. El equipo italiano obligó a un paso más a los de Pedro Martínez, que se mantuvieron en defensa y respondieron con la irrupción de un De Larrea que ya deja de ser sorpresa. El MVP de la Supercopa encabezó un gran último cuarto 'taronja', con el colchón necesario para atar el triunfo ante su afición (91-79).

El Roig Arena disfrutó de los triples del internacional español y con la entrega de un equipo que, pese a las bajas de Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Yankuba Sima, firmó con autoridad su segundo triunfo en el regreso a la Euroliga un año después. Una plantilla con mucha pegada y que apunta a amplia para pelear por todo, sin conformarse con la Supercopa.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 103 - VIRTUS BOLONIA, 94. (49-46, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea (23), Moore (15), Puerto (7), Pradilla (5) y Reuvers (15) --quinteto inicial--; Thompson (13), Iroegbu (3), Taylor (14), Sestina (3), Nogués (-), Sako (2), Costello (3).

VIRTUS BOLONIA: Pajola (9), Edwards (15), Jallow (11), Smailagic (8) y Alston Jr (15) --quinteto titular--; Vildoza (2), Niang (4), Hackett (-), Morgan (24), Diouf (2), Diarra (4), Taylor (-).

--PARCIALES: 26-23, 23-23, 26-25, 28-23.

--ÁRBITROS: Pukl, Nedovic y Sukys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.