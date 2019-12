Laso: "El Barça ha sido superior, no puedes ganar con 22 pérdidas"

Publicado 29/12/2019 20:55:34 CET

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que es "imposible" ganar al Barça con 22 pérdidas y menos en un Palau Blaugrana del que destacó su ambiente, en un partido que iguala a ambos equipos en la clasificación de la Liga Endesa, tras el 83-63 de este domingo y que obliga al Madrid a mejorar de cara al arranque de 2020.

"Felicitar al Barcelona por la victoria. Ha sido superior, sobre todo en el inicio del partido, que ha marcado la diferencia. No puedes aspirar a ganar en este campo con 22 pérdidas. Ellos se han crecido, hemos ido siempre a remolque", lamentó en rueda de prensa.

Laso aseguró que tuvieron buenos momentos de juego, pero lamentó no haber tenido acierto para aprovecharlos. "Hemos tenido momentos buenos en que nos ha faltado acierto, eso puede ser entendible, pero las pérdidas nos han lastrado. Felicitar al Barcelona y a recuperarnos de la derrota", añadió.

"El Barça ha sido capaz de hacer buenas defensas, pero debo ser crítico con el trabajo de mi equipo. No podemos ganar un partido con 22 pérdidas, es imposible. Da igual que sea el Barça, el Efes, el Manresa, cualquier equipo. No hemos tenido consistencia en el juego ofensivo para no perder el balón y encontrar buenas situaciones de tiro", lamentó.

"No creo que hayamos estado tan mal en defensa, pero han crecido mucho a partir de nuestras pérdidas. Nuestros porcentajes tampoco han sido buenos, y así vas a remolque y tenemos que aprender de ello de cara al futuro", añadió.

Por otro lado, no cree que este Barça sea mejor que el de años anteriores, pero sí reconoció que hizo un buen trabajo en el mercado. "Siempre tengo respeto por el Barcelona, siempre he considerado que tienen muchísimo talento y este año es normal que la gente hable más de ello después de los fichajes de verano. Es un gran rival y debemos aprender, y hoy es una gran enseñanza, cómo hacer las cosas si queremos competir contra ellos", aseguró.

"Siempre hay un gran ambiente, intentan apoyar a su equipo, nada que decir. Aprietan, siempre hay gran ambiente, me alegro de que haya sido un partido de baloncesto y que la grada haya animado, diría lo mismo habiendo ganando nosotros de 20 puntos", comentó sobre el ambiente vivido en el Palau Blaugrana.