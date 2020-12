Laso: "No hay un jugador que pueda reemplazar a Campazzo, es la labor del equipo"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, explicó que le "pone" tener un equipo de grandes jugadores que saben funcionar en conjunto, para no tener que echar de menos a un jugador "buenísimo" como Facundo Campazzo, y para sumar victorias trabajadas como la de este viernes ante el Asvel Villerbaune en Euroliga.

"Sabíamos que era un partido muy complicado. Es un equipo que te exige mucho físicamente, venía jugando bien, el triple nos ha hecho ir detrás de ellos. En el segundo tiempo hemos estado mejor y sacado un partido difícil adelante. Ha sido importante la aportación de todos", dijo en rueda de prensa en el WiZink Center.

Laso fue preguntado por el partido de Llull y por el paso adelante del '23' cuando el equipo busca olvidar la baja de Campazzo. "Campazzo es buenísimo y lo hemos perdido, no hay un jugador que pueda reemplazar a Campazzo, es absurdo, no son cromos, es el equipo el que tiene que encontrar la manera de hacer las cosas. La labor del equipo es la que tiene que predominar para ser competitivos", apuntó.

"Es un partido muy bueno de Llull, no es el mejor de la temporada. Ha tenido acierto, lo cual es bueno. Llull está trabajando bien, se le nota en el campo, es importantísimo para nosotros, transmite mucho. Tengo mucho respeto por Llull como jugador, siempre lo he tenido. Pasó por una lesión muy grave y costó coger ritmo. La sensación de transmitir al equipo la tiene, eso no se pierde", añadió.

"Me gusta más el tema del equipo, que trabaje en conjunto. Hoy Abalde no ha estado bien y en el anterior partido fue el mejor, hoy para mí el mejor ha sido Tavares. Lo que me pone es que el equipo juegue bien como equipo", insistió".