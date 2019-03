Laso: "Nos está castigando no tener continuidad"

Publicado 01/03/2019 23:40:32 CET

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha asegurado que no se va contento con la derrota ante el Barça Lassa (77-70) en el Palau Blaugrana pero sí optimista de cara a poder recuperar la segunda plaza en la Euroliga, si bien ha señalado que "no tener continuidad" les ha castigado junto a las pérdidas no forzadas.

"Tenemos que jugar 40 minutos buenos de baloncesto contra los grandes, no puedes vivir de 3 minutos buenos. Nos está castigando esa sensación de no tener continuidad, cuando la tenemos somos difíciles de batir, sobretodo si no vienen por fallos sino por rebotes o pérdidas", manifestó Laso en rueda de prensa.

Para el técnico merengue fue clave el perder el capítulo de los 'pequeños detalles'. "Nos hemos ido a un número alto de pérdidas, incluso en campo contrario. Si quieres ganar en pista del Barcelona tienes que cuidar esos detalles, que hoy nos han lastrado mucho", lamentó.

"La sensación de pérdida de rebotes importantes, de balones en clara ventaja nuestra. La final en el baloncesto los pequeños detalles marcan la diferencia y debemos mejorarlos para ganar al Barcelona", aseveró Laso en este sentido.

De todos modos, destacó el buen primer tiempo de sus pupilos. "Tuvimos rebote, sin pérdidas, con control del balón. Estábamos dominando pero han entrado al partido aprovechando errores nuestros y el inicio del tercer cuarto nos ha marcado, han cogido una ventaja y nos ha costado volver", reconoció.

Ahora, deben recuperarse para intentar ganar en Andorra. "Sabemos la dureza de la competición y del calendario, que tendríamos un calendario difícil. Nos ganaron en Madrid y no será fácil. No estoy preocupado aunque siempre es mejor llegar a los partidos con la sensación de la victoria, no como hoy", apreció.

"Para mí Juan Carlos es un referente del baloncesto mundial, lo que ha dado a su club, al baloncesto español. No he estado, pero me han dicho que ha estado muy bien y luego le he felicitado, me alegro mucho y se merece todo por su trayectoria", comentó sobre el acto de homenaje a Juan Carlos Navarro y la retirada de su camiseta en el Palau.