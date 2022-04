Laso: "El 'Playoff' sigue estando muy abierto, será un partido nuevo y diferente"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha asegurado que espera un partido "nuevo y diferente" este martes en el tercer encuentro del 'Playoff' de Euroliga, el primero lejos de casa, ante el Maccabi Tel Aviv, y ha recalcado que la eliminatoria sigue estando "muy abierta" a pesar del 2-0, además de mostrar su "confianza" en que el equipo responderá con "tensión competitiva".

"En los 'Playoffs' de la Euroliga, el primer partido es muy importante porque tienes que poner el tono. En el segundo parece que si has ganado el primero tienes que estar tranquilo. Yo sigo pensando que el 'Playoff' sigue estando muy abierto; hay 'Playoffs' que se ganan 3-0 y son complicadísimos y otros en los que llegas a la última jugada del quinto y piensas que ha sido lo esperado", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, señaló que los dos equipos están más igualados en cuanto a juego que lo que indicó la segunda victoria blanca en el WiZink Center (95-66). "No creo que ahora mismo la diferencia entre el Maccabi y el Real Madrid sea de 30 puntos, que es la ventaja que conseguimos en el último partido. Es más, mañana empieza todo de nuevo, vamos a su campo, donde son un equipo difícil. No sé si les ha venido bien descansar o si han perdido la tensión competitiva. Es un partido nuevo y espero al mejor Maccabi y al mejor Real Madrid", apuntó.

Además, el técnico vasco insistió que cada partido "suele ser diferente" en el 'Playoff'. "Sabes que termina y que dan igual las sensaciones de ese día, porque puede ser diferente al día siguiente. Los equipos hacen cambios, hay alguna situación táctica... Encima se une a que vamos fuera de casa, donde seguro habrá un gran ambiente en Tel Aviv, que es un equipo que en casa está jugando muy bien, que el apoyo del público les ayuda a ser un equipo muy agresivo defensivamente... Es un partido nuevo en el que vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos conseguir una victoria más para cerrar el 'Playoff'", expresó.

"No soy mucho de pensar que una dinámica buena te va a hacer ganar y una mala, perder. Mañana es un partido diferente para ellos y para nosotros. El equipo ha mostrado una muy buena cara esta semana, el partido contra el Breogán fue muy completo, como los dos partidos del Maccabi y el de Sevilla. Dentro de las limitaciones, el equipo ha respondido muy bien. Tengo confianza en que el equipo va a dar su mejor versión", prosiguió.

Por otra parte, el preparador madridista recalcó la importancia de estar "preparados físicamente", pero, sobre todo, de "mostrar tensión competitiva". "Lo que me da confianza es ver que el equipo, en estos momentos, responde. No creo que hayamos jugado dos grandes partidos en Madrid; creo que hemos estado bien, sólidos, hemos sido consistentes, pero el equipo siempre tiene mejora. Cuento con que mi equipo sabe de la importancia de un partido como este y tiene la responsabilidad para afrontarlo. Los grandes jugadores lo demuestran, están en el Real Madrid por eso. Estoy confiado en lo que el equipo va a ser capaz de transmitir", manifestó.

"Siempre es complicado mantener la tensión competitiva, y con el calendario que tenemos es obligado tenerla todos los días. Lo bueno es que ayer el equipo mostró una tensión competitiva buena sabiendo que era el cuarto partido en siete días y que en nueve vamos a por el quinto. Veo al equipo bien", indicó.

En este sentido, considera que sus jugadores han sabido responder en momentos críticos de esta temporada. "Al equipo no se le puede achacar nada, hemos tenido momentos mejores y peores. No puedo planificar la lesión de un jugador o el parón por COVID, tienes que adaptarte. Estoy confiado en el trabajo del equipo para que cualquiera sea capaz de dar un paso adelante y sumar cosas importantes para el equipo. Uno de los momentos claves de la temporada siempre es la situación de abril-mayo, donde aspiras a jugar los 'Playoffs' o la 'Final Four'", expuso.

"DECK NO VA A VIAJAR CON NOSOTROS"

En otro orden de cosas, confirmó que el alero argentino Gabriel Deck no se desplazará con el equipo, al menos este lunes. "En principio, Deck no va a viajar con nosotros hoy. Estamos esperando a que dé negativo para poder meterle", dijo, antes de valorar el buen momento de Nigel Williams-Goss.

"Ser base en el Real Madrid no es fácil. Nigel ha hecho un buen trabajo durante toda la temporada, ahora mismo está jugando a un grandísimo nivel, defensivamente está siendo muy importante para nosotros y está liderando mucho el ataque. Está jugando sus mejores momentos", explicó.

Por último, habló del momento de forma del alero Jeffery Taylor. "Después del golpe en Bilbao, el miedo que tuvimos fue que tuviera algo en la cara. Descartado eso, respiramos, porque era solo una contractura cervical. Esta no pasa en dos días, va más despacio de lo que esperábamos. Jeff está en ese momento, está jodido por no poder aportar más y encontrarse mejor. Aspiramos a que esté recuperado lo antes posible. Espero que mañana pueda hacerlo", finalizó.