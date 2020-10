Laso: "Si alguno quiere hacer la guerra por su cuenta no jugará"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció que deben "mejorar" en muchos "aspectos" después de encajar este jueves la segunda derrota en otras tantas jornadas en Euroliga, recordando que deben trabajar como equipo y no hacer guerras en solitario.

"Felicito al Valencia. Han hecho un partido muy completo, han tenido mucho acierto, han abierto mucho el campo con Dubljevic. Nuestro inicio ha sido bueno, pero hemos ido cayendo. La gente del banquillo han aportado poco, los que entraban de nuevo también, e íbamos siempre detrás. Ha sido un querer y no poder siempre. Ya nos ocurrió en Vitoria", dijo en rueda de prensa.

El cuadro blanco volvió al WiZink Center en Euroliga y lo hizo sin público, como ya sabía por la pandemia, pero también sin una buena versión como le pasó en el primer partido ante Baskonia. "Todavía nosotros debemos mejorar mucho en aspectos individuales y de equipo. Esto no acaba de empezar, empezó ya la semana pasada y nosotros estamos 0-2", afirmó.

"La Euroliga te castiga si no juegas bien, son los mejores equipos de Europa. Si hay alguno que quiera hacer la guerra por su cuenta que la haga, no jugará, no me preocupa. El público es una parte muy importante y en el Palacio siempre nos ha dado fuerza", añadió tras el 77-93.