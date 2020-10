Laso: "Si pensamos que el Barça depende de un jugador nos estaremos equivocando"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha avisado de que se estarían "equivocando" si pensaran que "el Barça depende de un jugador", en referencia a la duda de Nikola Mirotic, y, aunque es consciente de que "la falta de público hace perder atmósfera en el campo", ha recordado que el Clásico de este viernes sigue siendo "un gran partido" en el que tendrán que "jugar a muy buen nivel" para vencer.

"Un Clásico siempre es un Clásico. Estamos viviendo una situación sin público. Ayer leí a 'Saras' (Jasikevicius) diciendo algo claro y evidente, la sensación de que la falta de público te hace perder atmósfera en el campo, pero sigue siendo un Barça-Real Madrid. Es un gran partido y tenemos claro que vamos a tener que jugar a muy buen nivel si queremos ganar", analizó Laso en rueda de prensa.

El técnico advirtió de que el Barcelona "siempre tiene grandes entrenadores y grandes jugadores". "Este año les veo muy igual. Se han movido muy bien en el mercado para fichar a Calathes, un jugador determinante en Euroliga, y 'Saras' intentará imponer su filosofía. Tienen mi respeto máximo. No concibo un Barcelona que no sea muy potente, muy versátil y con mucha capacidad", analizó.

En cuanto a la presencia o no de Mirotic, que acaba de superar el coronavirus, dijo que no piensa "los equipos contrarios dependan de un jugador". "Nuestra obligación es pensar que van a jugar los mejores del equipo contrario. No me parecería justo para el resto de jugadores del Barcelona que pensaramos solo en Mirotic. Están Calathes, Hanga, Kuric, Abrines, Davies, Claver... Si pensamos que un equipo 'top' depende de un jugador nos estaremos equivocando", avisó.

En cuanto al estado físico de su propia plantilla, el vitoriano confirmó que sufrirá las bajas de Fabien Causeur y Jayce Carroll. "Fabian sigue en casa (coronavirus) y Carroll no se ha podido recuperar molestias en la rodilla y sería absurdo forzarle. Los otros 15 jugadores han entrenado hoy", explicó.

"SERÍA ABSURDO MIRAR MUCHO LA CLASIFICACIÓN AHORA MISMO"

Superado el primer mes de competición oficial, el Real Madrid ocupa el liderato en la Liga Endesa con un balance impecable (5-0), pero en la Euroliga marcha en el vagón de cola (1-3), aunque su técnico no hace distinciones entre competiciones.

"No pienso que tengamos una doble cara. Dos de los tres partidos que hemos perdido en Euroliga ha sido contra rivales ACB, con lo cual no sé si vamos tan bien en la ACB... Pienso más en partidos, sobre todo en este momento de la competición. Nuestros dos peores partidos han sido contra Baskonia y Valencia. También hemos jugado otros malos partidos y hemos ganado. El equipo debe mejorar aspecto independientemente de la competición que dispute", pidió.

Sobre el mal arranque en la Euroliga, Laso aclaro que "ahora mismo sería absurdo mirar mucho la clasificación". "Me centro mucho más en lo que puedo controlar. Si estamos bien ganaremos partidos y si no, perderemos. No me preocupa el aspecto clasificatorio porque el objetivo más inmediato es entrar entre los ocho primeros para la Copa del Rey y, sin embargo, no estoy contento porque vayamos 5-0 en Liga", ejemplificó.

Por último, el entrenador disculpó a su homólogo Moncho Fernández, expulsado en el reciente duelo ante el Obradoiro. "El entrenador piensa que todo lo que le pitan en contra es porque se equivoca el árbitro. No es fácil ser árbitro porque los entrenadores lo vemos todo de nuestro lado y somos un poco 'cicutas'. Ahora que no hay público se oye todo. Moncho alargó su protesta, pero tampoco faltó al respeto a nadie", opinó.