Lenovo Tenerife y BAXI Manresa, últimos pasajeros de la Copa

El Baskonia perdió con el Real Madrid



MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lenovo Tenerife y el BAXI Manresa se quedaron los dos billetes que quedaban en juego este fin de semana para la Copa del Rey de Málaga, en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa, mientras que el Baskonia falló al caer con el Real Madrid en el último plato del domingo (85-99).

El Martín Carpena ya tiene a sus ocho participantes para optar a la Copa del 15 al 18 de febrero. Real Madrid, Unicaja, Barça, Dreamland Gran Canaria, UCAM Murcia, Valencia Basket, Lenovo Tenerife y BAXI Manresa conocerán el camino en el sorteo que tendrá lugar el lunes 15 de enero en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso, del Museo Picasso Málaga.

El cuadro canario, que el sábado se llevó un duelo directo contra el Joventut, aseguró su plaza con la derrota en sesión matinal precisamente del BAXI Manresa ante el Bilbao Basket (74-54). Adam Smith (18 puntos) y De Ridder (17 y 13 rebotes) destacaron en la victoria sin discusión de los vascos ante su público. Así, el Lenovo Tenerife logró su octava presencia consecutiva en la Copa.

Mientras, a los de Manresa aún les quedaba encomendarse al Real Madrid y el líder asaltó el Fernando Buesa Arena desde un 20-35 inicial, con 16 puntos de Guerschon Yabusele. Los locales entraron mal y lo pagaron, obligados a una remontada muy exigente que no permitió un líder holgado que cerró la mitad de Liga con 17-1.

Además, Musa y Campazzo, con 20 puntos cada uno, y la presencia de Tavares y Poirier no encontró rival en un Baskonia a la desesperada por no decepcionar a su público con la ausencia en un torneo al que siempre da color. A los de Dusko Ivanovic les valía incluso perder por uno, si superaban los 72 puntos, pero no hubo ni amago de milagro ante un Madrid que 'eligió' al Manresa.

El domingo dejó las victorias de Barça y Dreamland Gran Canaria, quienes serán cabeza de serie en la Copa. El conjunto de Roger Grimau necesitó de la prórroga para culminar una remontada anímica (92-90) sobre el Monbus Obradoiro, para acompañar su triunfo ante el Real Madrid entre semana y recuperar la confianza. Willy Hernangómez (23 puntos y 13 de valoración) guió a los catalanes.

Por su parte, el 'Granca' sumó también la undécima victoria al lograr un triunfo de quilates en La Fonteta (79-86). Los de Las Palmas, apoyados en el gran partido de AJ Slaughter (28 puntos y 32 de valoración), encadenaron su cuarta victoria seguida, mientras que los 'taronja' llevan tres derrotas consecutivas en Liga.

Además, en la zona baja, el Río Breogán firmó un triunfo de oro (85-79) para enganchar del pie al Coviran Granada e impedir al equipo nazarí alejarse. Los gallegos, que marcan el descenso con los mismos cinco triunfos que los andaluces, vencieron con la dirección de Sergi García (22 puntos) y un gran Sajus (16 y 26 de valoración).