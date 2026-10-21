La Liga U refuerza su difusión con más de 150 partidos gratis en DAZN

Archivo - El Real Madrid se impone al Barça y conquista la primera Liga U de la historia - ACB PHOTO - Archivo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga U, competición impulsada de forma conjunta por la acb y la Federación Española de Baloncesto (FEB), ha alcanzado un acuerdo con la plataforma de entretenimiento deportivo DAZN para la retransmisión gratuita de más de 150 partidos durante la temporada 2026/27, una cobertura que dará comienzo este mismo viernes a las 17.00 horas con la emisión del Clásico entre el Real Madrid y el Barça Atlètic.

Las retransmisiones ofrecerán íntegramente tanto la fase regular como la Final a 6 del campeonato de formación, y para acceder a los encuentros los usuarios únicamente deberán completar un registro previo en la plataforma con una dirección de correo electrónico, sin necesidad de contratar una suscripción de pago.

Con esta incorporación, la oferta audiovisual del certamen suma un nuevo canal a su difusión global, manteniéndose asimismo la emisión de todos los partidos a través de su canal oficial de YouTube, la retransmisión de un choque por jornada en Teledeporte y las coberturas mediante las páginas web de 'AS', 'Marca', 'Mundo Deportivo' y 'Sport', además de las emisiones regionales en Aragón TV y Esport3/3Cat.

Nacida en el año 2025 con el respaldo del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Liga U afronta su segunda temporada con el propósito de favorecer el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes talentos en su salto hacia el baloncesto profesional, contando en la presente edición con catorce equipos divididos en dos grupos de competición.

El torneo finalizará con la disputa de la Final a 6 programada del 13 al 16 de mayo de 2027, fase decisiva que coronará al nuevo campeón de una categoría en la que han participado promesas como Mohammed Dabone, Omer Kutluay o Lucas Marí, y que en su primer año de trayectoria ha facilitado el debut de cerca de medio centenar de jugadores en la Liga Endesa.