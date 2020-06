Llull: "Es una incógnita cómo llegamos los equipos, sobre todo físicamente"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base del Real Madrid Sergio Llull ha asegurado que llegan "en buena forma" a la Fase Final de la Liga Endesa, que comenzará este miércoles en Valencia, aunque ha reconocido que "es una incógnita" conocer el estado real de los equipos "sobre todo físicamente" debido al largo parón provocado por el coronavirus.

"El equipo está bien, con ganas de empezar a jugar. Nos hemos preparado bien todo este tiempo para llegar en buena forma. Es importante el esfuerzo que estamos haciendo todos los jugadores para volver a jugar, que vuelva el baloncesto y el aficionado desde casa al menos pueda pasar dos horas al día animando a su equipo y olvidándose un poco de toda esta situación", analizó Llull en una comparecencia telemática ante la prensa.

El balear avisó de que ahora "los favoritos no lo son tanto" debido a esta situación sin precedentes. "Es una Fase Final excepcional y hay que ver cómo llegan los equipos. Nosotros sabemos que tenemos una plantilla amplia e intentaremos llegar en plena forma a los partidos decisivos.

Es una incógnita cómo llegamos los equipos, sobre todo físicamente. Por mucho trabajo que hagas en casa siempre necesitas tocar el balón y entrenar con tus compañeros", reconoció.

Antes de que irrumpiera el virus, el Real Madrid estaba completando "una gran temporada". "Ganamos la Supercopa y luego la Copa del Rey en Málaga. El equipo estaba jugando bien, con confianza y una de las claves es que jugábamos como un verdadero equipo, sin depender de un solo jugador. Hemos hecho buen trabajo físico para llegar en un estado óptimo a esta Fase Final y el objetivo es claro, intentar levantar otro trofeo y hacer los deberes", dijo Llull.

A nivel personal, el base se encuentra "físicamente bien", aunque tras su reciente paternidad no ocultó que "se hace un poco duro tener que dejar a una recién nacida en casa". "Pero tengo la suerte de que mi familia lo entiende perfectamente y siempre me apoya. Son 20 días y los jugadores tenemos que hacer ese esfuerzo para que todo se reactive poco a poco. A todo el mundo le ha tocado sufrir el virus de una manera u otra y nosotros no nos podemos quejar", reflexionó.

Por último, Llull indicó que, pase lo que pase, el resultado de esta temporada ya no podrá ser normal. "Cuando se cancela una competición como la Euroliga y la ACB se ve obligada a cambiar el formato, si ganamos no podemos decir que hemos hecho un año perfecto y si el Barcelona no gana tampoco se puede hablar de año en blanco. Al final ha habido muchas cuestiones que no tienen nada que ver con lo deportivo y que han influido en que este año haya transcurrido de esta manera", finalizó.