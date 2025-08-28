Llull: "Scariolo es un entrenador muy minucioso, esperamos jugar un buen baloncesto"

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base del Real Madrid Sergio Llull reconoce que esperar jugar "un buen baloncesto" con Sergio Scariolo, su nuevo entrenador del equipo para esta temporada y que destaca sobre todo por ser "muy minucioso" en su trabajo, el cual espera trasladar a un equipo que se ha reforzado "muy bien".

"Esperamos jugar un buen baloncesto. Conozco a Sergio desde hace muchos años y hemos compartido equipo en la selección. Es un entrenador muy minucioso, que se fija mucho en los pequeños detalles que al final te dan ese salto cualitativo para afrontar esa lucha por todos los títulos", remarcó Llull en declaraciones a Real Madrid TV.

Lo que tiene claro el de Mahón es que "hay que jugar duro, tener una buena defensa, controlar los rebotes". "Y, en ataque, jugar al estilo que quiera nuestro entrenador", aseguró el capitán, que no esconde que el equipo se ha "reforzado muy bien". "Los nuevos están poniendo mucho de su parte para adaptarse lo antes posible y ahora tenemos que ir cogiendo la forma para llegar lo mejor posible", añadió.

En este sentido, sabe que la pretemporada "son semanas importantes y más cuando hay tantos cambios". "Primero, para ponernos en forma cada uno individualmente y luego para ir cogiendo lo más rápido posible los nuevos conceptos. Serán semanas duras, pero todos estamos con muchas ganas y con la mirada puesta en la Supercopa", advirtió Llull.

Para este, será su vigésima temporada en el Real Madrid. "Es una cifra redonda, me siento muy orgulloso de haber estado tantos años en el Real Madrid y ojalá puedan ser más. Lo afronto con muchas ganas e ilusión, intentaré ayudar a los nuevos a que se adapten lo antes posible", subrayó.

"Cuando vistes esta camiseta, los objetivos son siempre los mismos. Hay que intentar llegar a todas las finales de las competiciones que disputemos y pelear por ganarlas, es lo que te exige llevar este escudo y lo afrontamos con mucha ilusión", recordó el base.

En lo individual, tratará de hacer lo que ha hecho "siempre". "Jugar con el corazón y hacer lo que el entrenador me pida y lo que sea mejor para el equipo", apuntó. "Intentaré sumar mi granito de arena para que las cosas funcionen y poder luchar por esos títulos", subrayó el menorquín, que no olvida que el papel "vital" de la afición del Movistar Arena. "Cuando el Palacio ruge y está lleno, nosotros conectamos y eso es una motivación extra. Desde aquí les prometemos mucho esfuerzo y sacrificio para intentar darles alegrías y celebrar títulos con ellos", sentenció.