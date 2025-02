López-Arostegui: "Es bastante vergonzoso que haya equipos de ACB sin jugadores españoles"

GUADALAJARA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero de la selección española de baloncesto Xabier López-Arostegui calificó este miércoles de "bastante vergonzoso" la situación que viven algunas plantillas de los equipos de la Liga Endesa, "sin jugadores españoles", por lo que cree que debe ser "una exigencia" la presencia de jugadores nacionales y mostrarse en contra de los clubes que no quieran apostar por talento español.

"Es bastante vergonzoso que haya equipos de ACB sin jugadores españoles. Que haya todo ese tipo de trucos para intentar jugar sin españoles, cuando ya, no solo en el primer equipo de la selección, sino que en categorías inferiores, tanto femeninas como masculinas, año tras año se consiguen no sé cuántas medallas. Y jugadores también que están teniendo que escapar a Estados Unidos para seguir formándose", dijo el jugador vasco tras el entrenamiento de este miércoles en Guadalajara.

López-Arostegui no entiende que el talento nacional no tenga cabida en la ACB. "Tener que apostar por el jugador español debería ser una exigencia, si no se quisiera hacer, e ir un poco en contra de los clubes que no apuestan por el español", destacó.

"Es algo que a la larga, jugando en la Liga española, en la ACB, como la mejor Liga de Europa, te diría que es bastante triste la situación. Así que intentamos que la gente apueste, porque la Federación hace un buen trabajo apostando por la cantera y fomentando el baloncesto", apuntó.

Precisamente, 'La Familia' afronta esta nueva ventana de partidos internacionales ya clasificada para el Eurobasket, aunque "con la ambición de competir los partidos y de crecer", dada la cantidad de jugadores jóvenes. "Muchos no han competido con el primer equipo de la selección y es una muy buena oportunidad de que toquen esa forma de trabajar, esas dinámicas, esos hábitos, lo que es pertenecer al grupo. Es uno de los grandes objetivos, que se puedan formar, coger experiencia y poder ir creciendo con la selección", señaló.

"La relación con los jóvenes es muy normal, como nosotros hemos vivido previamente con otras generaciones, generaciones además muy importantes. Es muy importante dentro del grupo que no hay diferencias entre edades, roles, intentamos hacer piña al máximo, intentamos transmitir esos hábitos, un poco lo que ha caracterizado a 'La Familia' durante tantos años y es transmitirlo entre generaciones. Nuestro cargo es poder pasarlo hacia ellos", confesó.

El primer partido de esta ventana es contra Letonia este jueves (18.30 horas), un encuentro en el que agradecen "no tener la presión de conseguir una victoria", pero que se plantea de la misma manera "a nivel de competitividad y de exigencia". "Evidentemente vamos a jugar para conseguir la victoria al mejor nivel posible, pero es una gran oportunidad para que los jugadores jóvenes que han llegado entren en ritmo, en dinámica y vayan cogiendo experiencia", aseguró.

Por su parte, López-Arostegui se mostró "contento" por estar de nuevo en una concentración para "poder ayudar a la selección con sus objetivos", en "una oportunidad de seguir creciendo y mejorando". "En este caso, soy de los más veteranos o con más experiencia del equipo y contento de poder ayudar a los más jóvenes a integrarse, aunque muchos ya habían estado en 'ventanas' previas. Contento de poder ayudarles y que se sientan arropados por los mayores", concluyó.