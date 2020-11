El Maccabi, víctima habitual en Madrid

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este miércoles al Maccabi Tel Aviv (18.30 horas) en la novena jornada de la Euroliga, su primera oportunidad para colocarse con balance positivo en la competición y dejar definitivamente atrás su mal arranque ante un adversario que tampoco vive en la zona noble por el momento.

Noviembre está siendo propicio para el equipo blanco, que se mantiene invicto durante este mes y ya cuenta un total de ocho victorias consecutivas, entre Liga Endesa y Euroliga, desde que cayó en el Clásico continental ante el Barça.

En Europa, purgados sus 'pecados' con las victorias ante Bayern, Zalgiris y Estrella Roja, ya está en zona de 'playoff' y, con 4-4 en su marcador global, su siguiente objetivo es alcanzar balance positivo por primera vez esta temporada. Los duelos en casa de esta semana ante Maccabi y el dubitativo Fenerbahce conforman una buena oportunidad.

Además, los pupilos de Pablo Laso llegan mas descansados de lo habitual, después del aplazamiento del partido ante el MoraBanc Andorra, y con Fabien Causeur ya reintegrado al grupo tras superar el coronavirus, aunque se espera que el francés aún no reaparezca. Seguras sí son las bajas de Jeff Taylor y el joven Boris Tisma.

Por su parte, el Maccabi viene de sumar su victoria más contundente del curso ante el Zalgiris (85-57), aunque no basta para compensar su errático camino en esta Euroliga (3-5). El equipo israelí mira con recelo a los precedentes, ya que no gana al Real Madrid desde 2017 y no conquista la capital española desde 2014.

Su hombre más peligroso sigue siendo el base estadounidense Scottie Wilbekin, que promete un interesante con Facundo Campazzo, y en el juego interior también tiene argumentos con el exmadridista Otello Hunter y, sobre todo, el croata Ante Zizic, quien también quiere plantar cara en las alturas a Edy Tavares.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Carroll, Abalde, Thompkins y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Laprovittola, Deck, Rudy, Randolph, Reyes, Garuba y Alocén.

MACCABI TEL AVIV: Wilbekin, Bryant, Cohen, Caloiaro y Zizic --posible quinteto inicial--; Hunter, Jones, Dorsey, Blayzer, Bender, Sahar, Alber y Atias.

--ÁRBITROS: Latisevs, Pastusiak y Hordov.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 18.30/DAZN.