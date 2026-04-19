Madrid abre la nueva temporada del 'Circuito 3x3 CaixaBank' con más de 20.000 asistentes - FEB

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta temporada del Circuito 3x3 CaixaBank de la Federación Española de Baloncesto (FEB) quedó oficialmente inaugurada este domingo con el evento de Madrid, en la madrileña Plaza de Salvador Dalí con más de 20.000 visitantes.

El circuito recorrerá once ciudades y Madrid empezó a lo grande, con 500 jugadores y jugadoras de los más de 100 equipos inscritos, disputando un total de 128 partidos de todas las categorías, la gran mayoría de ellos entre premini e infantil, bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto'.

Gracias a los más de 1.000 triples anotados, la Fundación la Caixa consiguió recaudar fondos destinados a Baloncesto Sin Rasgos, una escuela de baloncesto enfocado a la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través del deporte.

La Concejala Presidenta del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández de la Riva, puso en valor la importancia del deporte de base y reconoció "el trabajo de la FEB y de CaixaBank. "Desde el Ayuntamiento siempre se apoya el deporte de base y por eso animamos a todos los niños a practicar deporte. Porque todos vosotros sois el futuro, la cantera, que es muy importante en cualquier deporte", dijo.

"Este año empezamos en Madrid y recorreremos un total de once ciudades llevando el deporte a los aficionados y a los deportistas, que es a quien realmente pertenece este deporte", afirmó Óscar Graefenhain de Codes, Director General de la FEB.

El embajador de la Federación Española, Fernando Romay, cerró el acto explicando que "el circuito es una actividad abierta y participativa para todos, pero sobre todo es divertida y la jornada de hoy así lo demuestra". La próxima parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2026 será el próximo 2 de mayo en San Fernando (Cádiz).