Madrid y Baskonia ansían la Copa en una final inédita

Archivo - Trent Forrest en acción en un partido entre Kosner Baskonia y Real Madrid en la Liga Endesa - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 21 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

Real Madrid y Kosner Baskonia disputan este domingo a las 19.00 horas la final de la Copa del Rey de baloncesto, que se está disputando en el flamante Roig Arena de Valencia, en una lucha por el título inédita entre unos blancos que se presumen favoritos por sus exhibiciones ante Unicaja y ante Valencia Basket, pero los vitorianos no darán su brazo a torcer, llenos de ilusión.

Será la décima final para el Baskonia y la 54ª para el Real Madrid, 'Rey de Copas' con 29 títulos en su palmarés por los 6 de los vitorianos. Pero nunca antes se han visto las caras en una final y lo harán en un Roig Arena que vive su primera Copa del Rey y su primera gran competición tras ser inaugurado en el último trimestre de 2025.

Gran escenario para una final que no entraba en las quinielas, porque Baskonia está siendo irregular, hacía dos años que no llegaba siquiera a la Copa y porque el Barça, pese a su mal estado físico, era favorito por su bando del cuadro. Pero la Copa tiene sorpresas y Baskonia, crecido e inflado, intentará doblegar a un Real Madrid al que la gran mayoría da como campeón antes del salto inicial.

Más allá de liderar la Liga Endesa, el Real Madrid de Sergio Scariolo tumbó a Unicaja, a quien se le acaban las horas como vigente campeón de la competición, por 100-70 para cobrarse la revancha de la final de Las Palmas de Gran Canaria. Y, ante Valencia Basket, se llevó una semifinal que fue una oda al baloncesto.

El Roig Arena disfrutó de un gran partido de baloncesto, con el inesperado triunfo de los blancos, que perdían 106-101 a falta de 20 segundos y con la afición 'taronja' festejando prematuramente un triunfo que creían suyo, pero que Mario Hezonja (25 puntos y los dos triples finales decisivos desde su 'x' en pista) sabía que estaba en sus manos. Eso sí, con un error incomprensible en el saque de fondo del Valencia Basket cuando sacaba para cerrar el partido con una última posesión.

Fue una exhibición de baloncesto de parte de ambos equipos, que brindaron un espectáculo de récord en una 'semi' con aires de final anticipada, con permiso del otro lado del cuadro. Porque Baskonia sabe que lo tendrá muy complicado para superar a este Real Madrid, que aplasta al vigente campeón y no titubea para remontar un +18 de Valencia Basket para sellar un pase de locos a la final.

Los 214 puntos del Valencia Basket 106-108 Real Madrid suponen la mayor anotación conjunta jamás registrada en un partido de fase final de Copa del Rey sin prórroga. Superan el récord de la final de la edición 1986-87 entre el FC Barcelona y Ron Negrita Joventut, cuando los blaugranas se impusieron al término del tiempo reglamentario con un resultado de 110-102.

Por su parte, el Baskonia jugará la gran final tras ganar a La Laguna Tenerife (91-81) en cuartos y al Barça (67-70) en la segunda de las semifinales, que distó mucho del gran nivel de juego de la primera entre Valencia Basket y blancos, y en la que los baskonistas sorprendieron en un gran cuarto final a un Barça desafortunado y desaguisado.

Será la décima final para Baskonia, la última fue en 2009, que ganó al Málaga en Madrid. Desde entonces no volvía a la lucha por el título, que ha ganado en 6 ocasiones. Y lo hace 17 años después tras superar al Barça en un duelo extraño, de muy baja anotación para dos equipos muy ofensivos, y con un Trent Forrest que se puso a su Baskonia a la espalda en un gran último cuarto (9-21) que selló el triunfo y el pase baskonista.

Los vitorianos, pacientes y sólidos, aprovecharon ese último cuarto brillante --pese a la ausencia de un baloncesto de bella factura-- y un Barça desajustado y fatigado para alcanzar la primera contra un Real Madrid con el que nunca se han visto las caras en la lucha por el título copero. El Real Madrid buscará su título número 30, el Baskonia la séptima. Que el duelo sea así de desigual o no dependerá de la lucha en una pista que espera otro espectáculo más.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull, Campazzo, Hezonja, Deck y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Kramer, Abalde, Maledon, Garuba, Feliz y Len.

KOSNER BASKONIA: Howard, Forrest, Radzevicius, Frisch y Diakite --posible quinteto inicial--; Villar, Omoruyi, Kurucs, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Bol y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 19.00 horas/DAZN.