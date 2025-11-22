Un Madrid irregular gana en Granada y 'Boquerón' Perry guía a Unicaja

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó (100-111) su compromiso en la jornada 8 de la Liga Endesa contra el Coviran Granada a pesar de una peligrosa desconexión en el segundo tiempo, mientras que el UCAM Murcia y el Unicaja firmaron victorias en la parte alta de la tabla.

El cuadro de Sergio Scariolo venció pero sigue sin convencer con partidos irregulares y, sobre todo, sin la defensa que busca el nuevo técnico de los blancos. En el Palacio nazarí, el Madrid se durmió con el partido controlado y encajó 31 puntos en el tercer cuarto, aunque terminó firmando su mayor anotación en Liga.

Los blancos, que sumaron su sexto triunfo seguido y con siete se mantienen en lo alto de la tabla, llegaron a la centena de puntos, como el jueves contra el Zalgiris en Euroliga, pero no ataron el triunfo hasta el final. La actuación coral en ataque de los visitantes la lideraron Théo Maledon (18 puntos, 10 asistencias y 26 de valoración) y Mario Hezonja (14 de sus 20 puntos en el último cuarto), con otros cuatro jugadores en dobles dígitos.

Sin embargo, con el descanso para Facundo Campazzo, Gaby Deck y Alex Len, el líder tuvo su clásico apagón en defensa y no supo frenar a un colista Granada que, con Lluís Costa y Luka Bozic, obligó a los blancos a emplearse a fondo. Hezonja, señalado en la nueva etapa con Scariolo, tiró de galones a falta de Campazzo.

Por otro lado, el UCAM Murcia se recuperó de la derrota la pasada jornada venciendo (71-107) al Hiopos Lleida con autoridad, la sexta de la temporada. Los de Sito Alonso arrasaron Barris Nord con 22 triples, igualando la segunda mejor marca histórica de la ACB, con Dylan Ennis como mayor exponente (30 puntos).

El conjunto murciano dio un paso importante para afianzarse en el 'Top 8' de cara la Copa del Rey de Valencia, como hizo el Unicaja con su quinto triunfo superando (105-82) al BAXI Manresa. El recién 'bautizado' como 'Boquerón' Kendrick Perry rubricó una dominante victoria de los malagueños con un eléctrico segundo tiempo.

Siete jugadores locales estuvieron en dobles dígitos de valoración, con Chris Duarte (19 puntos y 19 créditos de valoración) como máximo anotador. Los de Ibon Navarro cumplieron en el Martín Carpena antes del parón FIBA, mientras los del Bages siguen con su temporada irregular y tres triunfos en la Liga Endesa.

Por otro lado, el Rio Breogán de Luis Casimiro firmó su cuarta victoria ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, segundo por la cola con una sola victoria (105-78). El equipo gallego, que enchufó 14 triples en Lugo, dominó de principio a fin, partido resuelto al descanso (57-38) y sin reacción burgalesa.