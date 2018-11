Maldonado: "Me queda una sensación de frustración"

Publicado 09/11/2018 0:19:53 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, lamentó la derrota encajada ante el Anadolu Efes (90-94) en la sexta jornada de la Euroliga y aseguró que se queda con una "sensación de frustración" por haber llegado "tensionados al final del partido".

"Me queda una sensación de frustración, pero creo que si hubiéramos metido el último tiro hubiera cambiado todo, ha sido un gran partido igualmente", analizó el técnico de los canarios, que quiere "afrontar" la situación sin recurrir a "cosas mágicas". "Para mí no es excusa mirar que otros equipos pierden de paliza. Nosotros no estamos compitiendo bien y esa es la realidad", añadió.

"Ha habido un poco de todo al final del partido, hemos tirado tiros muy correctos y buenos, pero luego hemos fallado, nos han metido un triple, ha habido mucha tensión al final y acabamos perdiendo el partido. Creo que hemos llegado muy tensionados al final. No sé si es falta de tensión, o falta de tal... lo podemos llamar como queráis", indicó.

Esta competición "te castiga mucho". "Esta bién decir que vas ganando de 10 con 88 puntos a un rival como el Efes quedando cuatro minutos, pero luego ves el marcador y te preguntas qué ha pasado. Sí es cierto que hemos encadenado errores y ellos han demostrado su calidad cuando más la necesitaban", espetó.

"Su calidad y también su experiencia, como el CSKA. Nosotros no lo hicimos. Ahora estamos tocados porque teníamos el premio cerca y no lo conseguimos. Tenemos que buscar la explicación a lo que ha sucedido. Todos los análisis son válidos. Estos equipos son muy buenos y cuando llega la hora de la verdad las meten", comentó.

Por último, Maldonado no se quejó del parqué, algo que sí hizo el técnico del Anadolu. "No me voy a quejar del parqué porque no tengo ni idea. Nosotros también jugamos aquí. Es un tema que afecta a los dos equipos y no voy a entrar ahí", finalizó.