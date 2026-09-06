María Conde: "Una derrota no es fácil de llevar, pero hay que cambiar el chip"

La jugadora de la selección española de baloncesto María Conde, en el calentamiento ante Mali en el Mundial 2026. - FEB

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de baloncesto María Conde reconoció que la derrota ante Mali (82-73) "no es fácil de llevar", pero "hay que seguir adelante" y "cambiar el chip", porque en el equipo "viene todo el mundo a ganar" y "no hay nadie que vaya a dar nada por perdido antes de empezar".

"Tenemos todas muy claro que es un partido importantísimo y por lo tanto, a prepararlo de la mejor manera posible. Mañana a empezar lo más enchufadas posibles y a ir reaccionando con velocidad", dijo Conde sobre el encuentro de este lunes frente a Japón para cerrar el grupo en el Mundial que se disputa en Berlín (Alemania).

La madrileña confesó que las horas posteriores al encuentro ante las africanas fueron "un poco complicadas", porque "todo el mundo" tenía "cabreo". "Evidentemente entendemos dónde estamos y que una derrota no es fácil de llevar, pero hay que seguir adelante, es un campeonato", señaló.

"Las primeras horas, fastidiadas en el hotel y con la familia, dándole un poco vueltas, pero hay que cambiar el chip y seguir al siguiente partido. Aquí viene todo el mundo a ganar, no hay nadie que vaya a dar nada por perdido antes de empezar", concluyó.