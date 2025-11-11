María Conde: "Es un momento importante para juntarnos todas y poner conceptos en común"

Archivo - María Conde, durante un partido con la selección española. - Michael Baucher - Panoramic / DP / AFP7 / Europa P

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista española María Conde ha definido su concentración con la selección nacional en La Línea de la Concepción como "un momento importante para juntarnos", ya que "después del verano cada una viene del equipo" y pesa lo sucedido en la temporada de clubes, abogando ahora por "poner un poquito conceptos en común".

"Es un momento importante para juntarnos todas porque después del verano cada una viene del equipo, de la temporada, y poner un poquito conceptos en común, ideas que tenemos porque luego sabemos que en marzo no vamos a tener mucho tiempo para prepararnos", declaró Conde a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Luego consideró oportuno "aprovechar también la semana para cuidados" y "para al mismo tiempo trabajar y empezar a preparar algunas cositas para ese Premundial", una cita programada del 11 al 17 de marzo de 2026 en Puerto Rico y que a su juicio "es el objetivo importante".

"Está todo el mundo contento de estar aquí. Siempre es un soplo de aire fresco venir a la selección, sobre todo cuando estás en medio de temporada y de competiciones. Lo bueno es que la base de jugadoras que estuvieron en verano está aquí y que el resto venimos con muchas ganas de poder aportar, de aprender lo que necesitemos aprender y de empezar a ayudar al equipo", continuó la alero del Famila Basket Schio.

"Estoy muy bien, aprendiendo un poco día a día lo que el cuerpo necesita, que siempre cambia después de las lesiones y de estar tanto tiempo parada. Pero muy contenta porque me voy encontrando bien y porque puedo estar aquí y ver a todas de nuevo, a Miguel [Méndez] y al cuerpo técnico, y volver a estar con la selección, que al final es como he dicho siempre el equipo de mi vida. Así que contenta de estar aquí", concluyó.