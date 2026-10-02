Mariona Ortiz dejará el Casademont Zaragoza a final de 2026

Archivo - Mariona Ortiz durante un partido con el Casademont Zaragoza - David Pastor Andres / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La base española Mariona Ortiz dejará a finales de este año 2026 las filas del Casademont Zaragoza después de que haya comunicado al club "su decisión de resolver anticipadamente su contrato para incorporarse a un nuevo proyecto global de baloncesto".

"Casademont Zaragoza informa que Mariona Ortiz ha comunicado al club su decisión de resolver anticipadamente su contrato para incorporarse a un nuevo proyecto global de baloncesto. En atención a su solicitud ambas partes han acordado resolverlo de mutuo acuerdo", confirmó este viernes el conjunto de la LF Endesa.

La jugadora catalana continuará vinculada a la disciplina de Casademont Zaragoza "hasta el próximo 30 de diciembre de 2026, fecha hasta la que seguirá formando parte del equipo y compitiendo bajo las órdenes del cuerpo técnico", y posteriormente se enrolará, según las informaciones, en el novedoso Project B, una nueva competición internacional que arrancará en 2027.

"Hola, 'Marea Roja': primero de todo, siento de todo corazón la forma en la que os habéis enterado. No era la que estaba planeada, ni la que me hubiera gustado y, mucho menos, la que os merecíais. Pero, sin duda, estos últimos meses la vida me ha recordado que no siempre va de lo que una tiene planeado. No creo que sea el momento de despedirme, pero sí me gustaría recordar lo que de verdad importa: el EQUIPO", señaló Ortiz en el comunicado del equipo zaragozano.

La directora de juego, que el pasado mes de septiembre ganó la medalla de bronce con la selección española en el Mundial de Berlín, dejó claro que seguirá siendo "fiel" a sí misma "hasta el último día". "Haré lo que siempre he hecho desde que llegué aquí: darlo todo por y para este club, este equipo y por vosotros", aseguró

"Basket Zaragoza agradece a Mariona Ortiz su trabajo, profesionalidad y aportación durante todos estos años en el Club y su compromiso hasta el 30 de diciembre y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales que iniciará a partir de esa fecha", sentenció el club maño, el que Ortiz lleva desde el año 2022 y con el que ha ganado la Copa de la Reina de 2023 y la Supercopa Endesa de 2025, con subcampeonatos ligueros en las dos últimas campañas.