Marta Suárez: "La versatilidad me ha dado esta oportunidad"

Marta Suárez - Europa Press/Contacto/Brian McLean

La nueva jugadora de Golden State Valkyries se acordó de Amaya Valdemoro y Pau Gasol en su presentación en la WNBA

"Es un sueño cumplido"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ala-pívot española Marta Suárez confesó una gran emoción y un "sueño cumplido" en su llegada a Golden State Valkyries tras ser elegida esta semana en el puesto 16 del draft de la WNBA, una especie de vuelta a casa y cerrar el círculo tras su progresión en el baloncesto universitario norteamericano.

"Fue surrealista. Algunas de las personas con las que celebraba en el draft eran conocidas de mi experiencia aquí con 'Cal'. Muy emocionada, era un momento de cerrar un círculo", dijo este viernes en una rueda de prensa en el Sephora Performance Center, centro de entrenamiento de la franquicia de Oakland.

Suárez reconoció así la alegría de volver además a la Bahía de San Francisco, un lugar donde destacó "cultura, música, gente y comunidad", tras formar parte de California Golden Bears (Cal) de 2023 a 2025. El último curso, la española estuvo en la TCU texana, equipo con el que llegó al Elite Eight del reciente March Madness.

"Cuando vi el morado pensé que no podía ser, estoy muy agradecida por la oportunidad. Sé cómo funcionan y estoy muy emocionada de formar parte de ellas. Les gustan las jugadoras internacionales, juegan muy bien abriendo la pista, corren, y la manera de competir es con mucho corazón, trabajo duro y pasión", afirmó.

"Es un sueño cumplido. Lo hablamos esta semana con el draft, somos jugadoras que empezamos por el amor al juego, y ahora podemos dar el paso que perseguimos, el sueño, con un sentimiento de responsabilidad. No solo queremos llegar, sino dar un paso más", añadió una Suárez que inicio su carrera universitaria en Tennessee.

Por otro lado, la asturiana confesó la emoción de vivir el draft con su padre y sus mejores amigas, "muy lista para venir a casa", tras una gran mejoría en su juego. "He mejorado mucho, en consistencia, en tener un rol diferente como creadora de juego", dijo, acordándose de Amaya Valdemoro y Pau Gasol como ejemplos y profesionales influyentes en su carrera.

"Mi dureza es la misma, he mejorando generando canastas para mí, anotando, y tengo mucho para mejorar. En TCU mucha gente me ha ayudado a ser mejor, continuar la versatilidad que me ha dado esta oportunidad de hoy. Las expectativas son altas", terminó.